Tình cảnh trái ngược giữa Havertz và Mount

Những ngày cuối tháng 5, số phận của họ rẽ theo hướng trái ngược. Đó là câu chuyện của Kai Havertz và Mason Mount. Một người rơi từ rìa vách núi nhưng rồi lại leo lên trở lại, trong khi người kia vẫn loay hoay tìm ánh sáng cuối đường hầm.

Arsenal trắng tay trên tất cả đấu trường, nhưng ít nhất họ vẫn còn hy vọng. Nếu không vô địch Premier League mùa này, "Pháo thủ" có thể chờ năm sau. Khoảng cách trình độ giữa họ và Manchester City đang được xích lại gần hơn.

Arsenal đã đúng khi chi số tiền khổng lồ để chiêu mộ Havertz từ Chelsea. Khép lại mùa giải 2023/24, tiền vệ người Đức ghi 13 bàn và có 7 kiến tạo tại đấu trường Premier League, sân chơi Arsenal giành ngôi á quân.

Havertz mới 24 tuổi, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Sau những gì thể hiện, cựu sao Chelsea chứng minh bản thân là bản hợp đồng đắt xắt ra miếng. Một quân bài "Pháo thủ" có thể tin cậy trên hành trình lật đổ ngôi vương của Manchester City mùa tới.

Thành công của Havertz trở thành bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Arsenal thật sự mát tay trên TTCN. Họ mua cầu thủ nào cũng đáng giá.

Trước Havertz, "Pháo thủ" từng bị chỉ trích khi chiêu mộ Leandro Trossard từ Brighton. Song, tiền vệ người Bỉ làm đảo lộn mọi dự đoán trong năm bản thân chơi trọn vẹn cả mùa, khi có 17 pha lập công và 2 kiến tạo. Thành tích đủ sức thuyết phục ngay cả những CĐV khó tính nhất.

Trở lại với trường hợp của Havertz, tiền vệ này trở thành quân bài chiến lược không thể thay thế với HLV Mikael Arteta. Ở giai đoạn nước rút của mùa giải, cựu sao người Đức gần như không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào từ UEFA Champions League đến Premier League.

Havertz cũng cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, tiền vệ 24 tuổi ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo. Khi Arsenal cần những bàn thắng hay đường chuyền dọn cỗ, họ đã có Havertz.

Nói về Havertz, HLV Arteta cho biết: Một cầu thủ rất quan trọng. Chúng tôi biết cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ tạo ra tầm ảnh hưởng to lớn đến đội. Những gì Havertz cần chỉ là chút thời gian, tình yêu (từ người hâm mộ - PV) và giờ tất cả đều thấy Havertz duy trì sự ổn định thế nào".

HLV Arteta có sự tin tưởng tuyệt đối ở Havertz. Nhưng một trong những yếu tố giúp tiền vệ người Đức bùng nổ trong năm đầu tiên chơi bóng tại Arsenal nằm ở nỗ lực từ chính bản thân. Anh cố gắng thích nghi với môi trường mới, sẵn sàng đón nhận thử thách và không bao giờ ngại phải chơi trái sở trường.

"Trong cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với Havertz, tôi đã nói những ý tưởng của mình và những gì cậu ấy có thể đóng góp cũng như tạo ra tầm ảnh hưởng cho CLB. Havertz có khả năng thích ứng rất tốt", HLV Arteta nói về bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng.

Havertz tìm đến đúng nơi mình cần tới. Ở Arsenal, anh như "cá gặp nước", từ đó tha hồ vẫy vùng. Những phẩm chất hay như của tiền vệ người Đức cũng đều được phát huy. Khép lại mùa 2023/24, Arsenal thua Man City trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, thứ bóng đá của CLB thật sự mang tới niềm tin cho người hâm mộ, giúp họ tin rằng soán ngôi "The Cityzens" không còn là nhiệm vụ quá xa vời.

Khoảng thời gian này 3 năm trước, trên sân Estadio do Dragão, Havertz làm tung lưới Manchester City để mang về chức vô địch Champions League cho Chelsea. Người thực hiện đường chuyền xé toạc hàng thủ "The Cityzens" là Mason Mount.

Đêm trên đất Bồ Đào Nha, Havertz và Mount đứng trên đỉnh châu Âu. Nhưng giờ, số phận cả hai rẽ theo hai hướng trái ngược. Từ khi sang Manchester United, Mount gần như "mất tích". Ở đây, khái niệm "mất tích" được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Năm đầu tiên khoác áo Manchester United với Mount là thảm họa. Tiền vệ người Anh nhạt nhòa trên sân, thường xuyên làm bạn với chấn thương. Thống kê từ Transfermarkt chỉ ra Mount phải xa sân cỏ 147 ngày, vắng mặt 27 trận.

Ở những lầm hiếm hoi ra sân, cựu tiền vệ Chelsea cũng không để lại nhiều dấn ấn. Câu chuyện về Mount ở "Nhà hát của những giấc mơ" suốt 9-10 tháng qua toàn những thuyết âm mưu mang mùi vị "tiêu cực".

Hồi tháng 3, M.E.N cho biết lý do Mount chuyển tới Manchester United không hoàn toàn chỉ là vấn đề bóng đá. Đã có những đồn thổi cầu thủ này chưa bao giờ muốn gia nhập nửa đỏ thành Manchester. Một phi vụ kiểu "Angel di Maria 2.0" ở thập niên trước.

Mount không phải cầu thủ tệ. Thậm chí, bản thân có những tiến bộ vượt bậc từ khi bước ra ánh sáng tại Chelsea. HLV Frank Lampard, người từng rất thích sử dụng Mount thời điểm còn dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge, miêu tả cậu học trò là "chàng trai tuyệt vời, có kỹ thuật siêu hạng và sở hữu nhiều phẩm chất ấn tượng".

Nhưng khác Havertz, cuộc chơi của Mount ở bến đỗ mới nhanh chóng lụi tàn. Hè này, tiền vệ người Anh cũng không được tham dự EURO 2024. Sự trượt dốc của Mount trở thành lời nhắc nhở rằng trong bóng đá mọi thứ thay đổi nhanh thế nào.

Quan trọng hơn, khi cầu thủ tìm đến môi trường hỗn loạn, không phù hợp và thiếu cấu trúc ổn định, anh ta không bao giờ có thể tỏa sáng. Yếu tố này được Lampard nhắc tới khi xuất hiện trong một podcast với tư cách khách mời, ở đó cựu danh thủ người Anh đề cập rằng "cầu thủ chỉ có thể tỏa sáng nếu nằm trong một đội bóng có cấu trúc ổn định".

Lampard cũng ám chỉ việc Mount chọn sai bến đỗ. Manchester United không phải CLB có lối chơi giống Chelsea. Họ chuộng triết lý phòng ngự phản công với Marcus Rashford hay Bruno Fernandes sắm vai hạt nhân. Điều này theo Lampard phần nào ảnh hưởng tới Mount.

Trên Daily Mail, nhà báo Ian Ladyman thẳng thắn kết luận Mount tự làm hại bản thân khi chọn cập bến Manchester United. Tiền vệ người Anh có quyết định tồi tệ, để rồi phải trả giá đắt.

Mount trải qua mùa 2023/24 thất bại toàn tập. Song, vẫn có những tình tiết giảm nhẹ khi bản hợp đồng này thường xuyên dính chấn thương, dẫn tới thời gian thi đấu bị gián đoạn. Đó như chiếc phao cứu sinh tạm bợ với cựu sao Chelsea.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác ở mùa giải tới. Nếu Mount không thể khôi phục thứ bóng đá đầy hiệu quả từng thể hiện như trước, đó sẽ lại là bước lùi đáng kể trong sự nghiệp cầu thủ này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.