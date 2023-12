Tình cảnh trái ngược của dàn 'bom tấn' hè 2023

Moises Caicedo tạo ra câu chuyện ly kỳ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè khi "lật kèo" Liverpool để gia nhập Chelsea. "The Kop" tưởng như đã chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký Caiceo, song bị "The Blues" đánh bại với mức phí 116 triệu euro. Dù vậy, tiền vệ người Ecuador chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh chơi dưới sức so với những gì từng thể hiện tại Brighton.