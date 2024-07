Tình cảm của bạn bè quốc tế tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đoàn lãnh đạo nhiều nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, tiễn biệt và chia sẻ tình cảm, cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Myanmar do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tin Aung San làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Những đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại

Đoàn đại biểu Cộng hòa Liên bang Myanmar do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Tin Aung San làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Indonesia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Singapore do Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Dong làm Trưởng đoàn đã đến viếng và có những chia sẻ cảm động về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Tin Aung San viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn trong việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên Đối tác hợp tác toàn diện trong chuyến thăm của Ngài đến Myanmar vào năm 2017.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nỗi mất mát to lớn đối với Myanmar. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia tận tụy, đã cống hiến cả cuộc đời mình vì lợi ích đất nước và nhân dân. Di sản mà Ngài để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai của Việt Nam cũng như để lại cột mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương Myanmar-Việt Nam.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến, những người đồng nghiệp của Ngài, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam trong những giây phút đau thương này. Cầu mong hương hồn Ngài được yên nghỉ".

Đoàn Indonesia do Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman viết sổ tang: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Indonesia, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và gia quyến trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, mở đường cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam. Ông là một chính trị gia lỗi lạc, sự lãnh đạo và những đóng góp của ông sẽ mãi trường tồn. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trong những giây phút đau thương này". Thay mặt Chính phủ Singapore, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Dong bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore viết: "Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và đời sống nhân dân được cải thiện. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ hợp tác chặt chẽ hơn giữa Singapore và Việt Nam, thiết lập nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước trong tương lai, bao gồm cả kế hoạch sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Singapore luôn bên cạnh Việt Nam với tinh thần đoàn kết trong thời gian khó khăn và mất mát này".

Người đã dành cả đời cống hiến cho đất nước

Dự Lễ viếng, Đoàn đại biểu Hàn Quốc do Thủ tướng Han Duck Soo làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Australia do Chủ tịch Thượng viện Sue Lines làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Nhật Bản do Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide làm Trưởng đoàn đến chia buồn và có những chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Dong dẫn đầu, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo viết: “Xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả đời cống hiến cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn chân thành đến toàn thể gia quyến và nhân dân Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo tài ba. Cầu mong linh hồn Ngài Nguyễn Phú Trọng yên giấc ngàn thu".

Thay mặt Chính phủ Australia, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, nhân dân và Chính phủ Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines khẳng định Australia đánh giá cao sự nồng ấm và chân thành mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho mối quan hệ giữa hai nước. Thành tựu quan trọng nhất trong mối quan hệ song phương của Việt Nam-Australia trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ và lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự cống hiến của Tổng Bí thư đối với Việt Nam và người dân Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Di sản và cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hòa bình của Việt Nam sẽ trường tồn.

Trong sổ tang, Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide viết: "Dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi xin ghi nhớ những thành tựu to lớn của Ngài trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Nhật Bản".

Đoàn Hàn Quốc do Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Mất mát không thể đong đếm được của Việt Nam

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un gửi vòng hoa viếng.

Đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Cộng hòa Ấn Độ do Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval làm Trưởng đoàn.

Xúc động chia sẻ trong sổ tang, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval viết: "Thay mặt Thủ tướng Ấn Độ, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và gia quyến trước sự ra đi của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một mất mát không thể đong đếm được của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quý giá của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như việc thắt chặt tình hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam. Trong giờ phút đau buồn này, chúng tôi sát cánh, đoàn kết với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam".

Trong ngày 25/7, nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo sáng suốt mà còn là nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế. Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là nhà lý luận xuất sắc, đồng chí Tổng Bí thư đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào việc xây dựng lý luận về ngoại giao Việt Nam. Với sự chiêm nghiệm sâu sắc về đường lối đối ngoại qua hơn 70 năm, Tổng Bí thư là người đã hệ thống hóa một cách toàn diện triết lý đối ngoại của cha ông ta, lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đối ngoại của Đảng, đúc kết nên trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam", gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng, triết lý đối ngoại này đã đi sâu vào nhận thức và trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đã đưa đối ngoại Việt Nam lên một tầm cao mới trên tất cả mọi lĩnh vực và hoạt động.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.