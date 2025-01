Tin vui bất ngờ của iPhone 17 Air

Chiếc điện thoại siêu mỏng iPhone 17 Air dự kiến có giá bán thấp hơn phiên bản iPhone 17 Pro. Thậm chí iPhone 17 Air có thể sở hữu mức giá tương đương giá bán của iPhone 16 Plus.

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Tháng trước, tờ Wall Street Journal đã báo cáo rằng iPhone 17 Air sẽ có giá thấp hơn phiên bản iPhone 17 Pro, đi ngược lại với tin đồn lâu nay rằng chiếc iPhone siêu mỏng mới này sẽ đắt đỏ hơn cả bản iPhone Pro Max.

Trong một báo cáo mới, Wall Street Journal tiết lộ thêm thông tin về chiếc iPhone được đồn đại từ lâu. Theo đó, nguồn tin nội bộ cho rằng bắt đầu từ năm 2025, Apple dự định giới thiệu một chiếc iPhone có độ mỏng nhỏ hơn khoảng 8 mm so với các mẫu hiện tại.

"Phiên bản iPhone này được thiết kế có giá rẻ hơn các dòng Pro, với hệ thống camera đơn giản hóa nhằm tiết kiệm chi phí", Wall Street Journal viết.

Điều này trái ngược với các báo cáo trước đó khi vào tháng 5/2024, The Information tiết lộ một số chi tiết đầu tiên về thiết bị này đã cho rằng nó có thể được định giá cao hơn cả iPhone Pro Max, hiện là phiên bản đắt nhất của Apple với giá khởi điểm 1.200 USD .

Theo 9to5Mac, nếu có giá bán cao hơn iPhone Pro Max, iPhone 17 Air sẽ phải có mức giá ít nhất là 1.199 USD , thậm chí có thể lên tới 1.299 USD .

"Với một chiếc iPhone mỏng hơn, ít tính năng hơn, thời lượng pin bị cắt giảm và chỉ có một camera, điều đó dường như không đáng giá. Đúng là sản phẩm sẽ có ngoại hình bắt mắt và có thể đặt nền tảng cho các thế hệ iPhone mỏng hơn trong tương lai, nhưng lý do để mua nó vẫn chưa thực sự thuyết phục", 9to5Mac nhận định.

Tuy nhiên, nếu các báo cáo mới là chính xác, người dùng có thể kỳ vọng iPhone 17 Air sẽ có giá thấp hơn phiên bản iPhone 17 Pro.

Thậm chí, nếu không có sự tăng giá ở dòng iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air hoàn toàn có thể sở hữu mức giá thấp nhất là 899 USD , tương đương với con số của iPhone 16 Plus.

Apple có lẽ đang kỳ vọng vào yếu tố hấp dẫn về giá bán này để thu hút người dùng. Đây cũng sẽ là mẫu iPhone đầu tiên trong nhiều năm qua có thiết kế khác biệt đáng kể so với mẫu tiền nhiệm.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, mẫu iPhone 17 siêu mỏng (tạm gọi iPhone 17 Air) dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ chỉ mỏng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất.

Nếu thông tin chính xác, iPhone 17 Air sẽ là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, vượt qua kỷ lục của iPhone 6 (6,9 mm). Để so sánh, con số 5,5 mm mỏng hơn khoảng 30% so với iPhone 6/6 Plus, và 33% so với iPhone 16 Pro/16 Pro Max.

Kuo nhấn mạnh mức 5,5 mm được ghi nhận tại điểm mỏng nhất, đồng nghĩa cụm camera sau có thể lồi lên. Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Air dự kiến chỉ có một camera sau 48 MP.