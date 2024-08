Tin mừng cho người chờ đợi AI của Apple

Dựa trên tin đồn, bộ tính năng trí tuệ nhân tạo trên iPhone sẽ duy trì miễn phí trong ít nhất 3 năm tới.

Màn hình giới thiệu Apple Intelligence. Ảnh: SlashGear.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, tác giả Mark Gurman cho biết một số tính năng nâng cao trong bộ công cụ Apple Intelligence có thể cần trả phí. Tuy nhiên, thời gian phát triển sẽ mất ít nhất 3 năm.

"Tôi cho rằng công ty sẽ ra mắt nhiều tính năng AI nâng cao so với phần mềm Apple Intelligence hiện tại để tính phí, nhưng cần thời gian cho kế hoạch này.

Những tính năng Apple Intelligence hiện tại còn khá mới mẻ. Tôi cho rằng sẽ mất 3 năm để Apple phát triển thứ gì đó đáng trả tiền. Đó là kịch bản tốt nhất", Gurman viết. Điều này đồng nghĩa người dùng vẫn được trải nghiệm Apple Intelligence miễn phí, ít nhất đến năm 2027.

Trước đó, nhà phân tích Neil Shah của Counterpoint Research cho rằng Apple Intelligence phiên bản cao cấp sẽ có mức phí 10- 20 USD /tháng, tích hợp vào gói dịch vụ Apple One.

Sau khi ra mắt vào tháng 6, Apple Intelligence chỉ mới xuất hiện dưới dạng thử nghiệm trên iOS 18.1 beta 1. Loạt tính năng AI của Apple sẽ hỗ trợ iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPad và Mac dùng chip M1 trở lên. Dù vậy, công ty chưa tiết lộ thời điểm phát hành chính thức.

Loạt tính năng đầu tiên của Apple Intelligence bao gồm khả năng xử lý văn bản trong ứng dụng, ghi âm cuộc gọi, cải tiến trợ lý Siri và công cụ tạo ảnh.

Theo 9to5Mac, những tính năng trên chủ yếu được xử lý trên máy. Với việc Apple phải chạy đua để bắt kịp đối thủ, việc tính phí các công cụ cơ bản không phải ý tưởng tốt.

Do đó, gói trả phí có thể mang đến nhiều tính năng cao cấp. Theo nguồn tin của AppleInsider, chúng có thể tập trung vào người dùng doanh nghiệp, lĩnh vực giáo dục hoặc các hệ thống quy mô lớn, tận dụng hệ thống xử lý AI đám mây mang tên Private Cloud Compute.

Để so sánh, Google đang cung cấp gói Google One AI Premium. Với giá 20 USD /tháng, người dùng có thể truy cập những tính năng nâng cao trong mô hình Gemini Advanced, bộ nhớ lưu trữ 2 TB và Fitbit Premium. Ngoài ra, OpenAI cũng tính phí để sử dụng ChatGPT Plus.

Công cụ xử lý văn bản của Apple Intelligence. Ảnh: 9to5Mac.

Apple Intelligence được đồn đoán sẽ góp phần thúc đẩy người dùng nâng cấp iPhone 16. Trên các model hiện nay, chỉ có iPhone 15 Pro và 15 Pro Max hỗ trợ bộ công cụ này.

Trong bản thử nghiệm phát hành ngày 29/7, Apple Intelligence hỗ trợ một số tính năng như xử lý văn bản và ghi âm cuộc gọi. Trợ lý Siri cũng có giao diện mới, dù hầu hết cải tiến quan trọng và ChatGPT vẫn chưa xuất hiện.

Sau thời gian trải nghiệm ban đầu, Gurman nhận xét những tính năng này chưa thể đáp ứng kỳ vọng.

"Ở trạng thái hiện tại, chúng còn lâu mới trở thành công nghệ thay đổi cuộc chơi, điều các fan và nhà đầu tư mong muốn với Apple Intelligence", cây viết của Bloomberg nhấn mạnh.

Tất nhiên, Apple Intelligence còn được cải thiện và chỉnh sửa trước khi phát hành rộng rãi. Dù vậy, kể cả khi phát hành vào tháng 10, người dùng sẽ chưa thể tận dụng hết khả năng bởi các cải tiến cho Siri năm sau mới ra mắt.