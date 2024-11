Tin mới vụ xe khách chèn ép ôtô tải trên cao tốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Khắc Mạnh Cường về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cận cảnh xe khách ép ôtô tải trên cao tốc Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Khắc Mạnh Cường (SN 1987, Hà Đông, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 1/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Khắc Mạnh Cường (SN 1987, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, báo chí đã phản ánh về việc xe khách mang BKS 29G-013.02 chèn ép xe ôtô tải biển số 99C-273.91.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã tiến hành xác minh vụ việc, đến 24/10 thì chuyển hồ sơ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên.

Hình ảnh xe khách chèn ép ôtô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 12h ngày 19/10, anh Hoàng Văn Hải (SN 1991, trú tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển ôtô tải biển số 99C- 273.91 đi từ trạm dừng nghỉ Km 23 đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai đi ra đường cao tốc, bật đèn xin nhan bên trái, di chuyển từ trạm dừng nghỉ để nhập làn vào cao tốc.

Thời điểm này, xe khách BKS 29G-013.02 do Đồng Khắc Mạnh Cường điều khiển đi ở làn giữa hướng Hà Nội - Tuyên Quang. Dù xe khách đi từ phía sau đến, nhưng Cường vẫn cố ý điều khiển xe vượt ngang chèn ép, buộc xe ôtô tải phải đi vào làn dừng khẩn cấp. Cường lái xe khách vượt lên tạt đầu ôtô tải không cho xe này đi trước. Sau đó, Cường còn tiếp tục điều khiển xe khách tạt đầu ôtô tải thêm một lần nữa.

Tài xế xe khách Đồng Khắc Mạnh Cường bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của Cường thực hiện trên đường cao tốc là nơi có nhiều phương tiện lưu thông với vận tốc cao, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Đồng thời, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người khác khi tham gia giao thông.

Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đồng Khắc Mạnh Cường về hành vi nêu trên và chuyển hồ sơ vụ việc đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định.