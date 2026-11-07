Tin mới vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên quốc lộ ở Lâm Đồng

Ngày 7/11, thông tin từ Trạm Y tế xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tuyến quốc lộ 1A cho mẹ ruột.

Trước đó, người dân phát hiện bé gái kể trên bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Lập. Sau khi tiếp nhận, Trạm Y tế xã Tân Lập đã chăm sóc và theo dõi sức khỏe cháu bé, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm người thân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Tân Lập bàn giao cháu bé cho mẹ ruột.

Sau đó, mẹ ruột bé gái đã chủ động liên hệ Trạm Y tế xã Tân Lập để nhận lại con. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Trạm Y tế phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao cháu bé về với gia đình.

Trong thời gian được chăm sóc tại Trạm Y tế, bé gái nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm và người dân. Những phần quà như sữa, tã cùng các vật dụng thiết yếu đã được trao tặng để hỗ trợ việc chăm sóc cháu bé.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và người dân đã quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ bé gái trong những ngày qua.