Tín hiệu từ biên bản họp mới nhất của Fed

Theo biên bản họp mới nhất, các quan chức Fed nhận định ngân hàng trung ương có thể sẽ cần sớm tăng lãi suất để ổn định thị trường.

Vào ngày 19/8 (giờ Mỹ), biên bản về cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi tháng trước cho thấy lo ngại về lạm phát đã gia tăng tại cuộc họp, theo Reuters. Một số quan chức sẵn sàng tăng lãi suất, trong khi số khác cho rằng cần tăng chi phí vay nếu lạm phát không giảm về mục tiêu 2%.

"Nhiều thành viên nhận định việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể sẽ là bước cần thiết nếu lạm phát không giảm", biên bản tóm tắt cuộc họp diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 29/7 nêu rõ. Một số thành viên khác lại cho rằng các điều kiện tài chính hiện nay có thể chưa đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Cuối cùng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%, mức đã được duy trì từ đầu năm. Lãi suất cho vay qua đêm này là cơ sở tham chiếu cho nhiều khoản vay của người tiêu dùng, bao gồm vay thế chấp, thẻ tín dụng và vay mua ôtô.

Trong cuộc họp tháng 7, ba quan chức phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất đều ủng hộ tăng 0,25 điểm phần trăm. Biên bản cho biết những người phản đối đánh giá rằng việc tăng lãi suất giúp ngăn ngừa kịch bản phải thực hiện một chuỗi các đợt thắt chặt mạnh hơn và có thể tốn kém hơn trong giai đoạn sau.

Cả 3 phiếu phản đối đều đến từ các chủ tịch Fed khu vực, gồm Beth Hammack của Fed Cleveland, Lorie Logan của Fed Dallas và Neel Kashkari của Fed Minneapolis.

Kể từ cuộc họp tháng 7, các số liệu được công bố nhìn chung cho thấy giá cả tăng nhẹ theo tháng, dù các chỉ số lạm phát chủ chốt vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, thực tế đã giảm 0,1% trong tháng 6, nhưng tốc độ tăng theo năm vẫn ở mức 3,7%, theo CNBC.

Trong khi đó, thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Số việc làm phi nông nghiệp giảm 23.000 trong tháng 7, dù tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu do lực lượng lao động thu hẹp.

Về phần Chủ tịch Fed Kevin Warsh, ông có xu hướng thận trọng về chính sách lãi suất. Thị trường nhìn nhận những phát biểu của ông trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách theo hướng "bồ câu", tức thiên về nới lỏng chính sách đối với vấn đề lạm phát, qua đó khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh.

Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn dài. Tuy nhiên, lợi suất đã giảm mạnh trong ngày 19/8 sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng cường mua các trái phiếu chính phủ có kỳ hạn dài, phân khúc kỳ hạn đang đặc biệt nhạy cảm trong thời gian gần đây.

Sau loạt số liệu lạm phát gần đây, thị trường đã chuyển sang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhiều khả năng cho đến tháng 12 trước khi tiếp tục tăng lãi suất. Trước đó, giới giao dịch từng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 9.

Mặt khác, nội dung biên bản cũng nhắc đến việc các quan chức đã thảo luận về khả năng thay đổi lịch họp của FOMC. Theo đó, các chỉ số kinh tế có xu hướng ít thay đổi kể từ cuộc họp tháng 6. Ông Warsh nhận định việc giảm số cuộc họp chính sách từ 8 lần mỗi năm xuống còn 6 lần, tổ chức khoảng 2 tháng/lần, có thể mang lại hiệu quả.

Thay đổi trên sẽ cho phép ngân hàng trung ương có thêm thông tin được tích lũy giữa các cuộc họp so với cách thức hiện nay, đồng thời tạo thêm thời gian để các nhà hoạch định chính sách và đội ngũ chuyên gia cân nhắc các vấn đề mang tính chiến lược về chính sách tiền tệ.

"Chủ tịch đã đề nghị các thành viên Ủy ban cho ý kiến về những vấn đề này, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến khả năng thay đổi lịch họp", biên bản nêu.

Ngoài ra, ông Warsh cũng cho biết các thay đổi trong cách thức tổ chức họp sẽ không ảnh hưởng đến lịch họp trong phần còn lại của năm 2026.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thống đốc Fed cũng thảo luận về một sự cố xảy ra giữa 2 kỳ họp, liên quan đến gián đoạn trong việc thanh toán các giao dịch. Biên bản cho biết chính sách duy trì "lượng dự trữ ngân hàng dồi dào" của Fed đã giúp thị trường tiền tệ tiếp tục vận hành ổn định trước sự cố này.

Về vấn đề trên, Ủy ban cũng dành nhiều thời gian thảo luận về bảng cân đối kế toán của Fed và các loại trái phiếu mà ngân hàng trung ương đang nắm giữ. Các thành viên cho rằng một nhóm chuyên trách do ông Warsh thành lập để xem xét vấn đề này sẽ trở nên hữu ích trong thời gian tới.