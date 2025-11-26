Tín đồ thời trang ‘săn sale’ Black Friday từ ACFC

|
Trong dịp Black Friday của ACFC, các tín đồ thời trang đến trung tâm thương mại từ rất sớm để tranh thủ mua sản phẩm khuyến mãi. Một số thương hiệu đưa ra mức giảm giá lên đến 80%.
Ưu đãi diễn ra từ 20/11 tới 30/11, với nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá lên đến 80% cho loạt thương hiệu Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS, Mothercare, Sunnies Studios, Parfois, Dockers, United Colors of Benetton.
Tommy Hilfiger, thương hiệu thời trang cao cấp của Mỹ, tung ưu đãi lên đến 80% cho nhiều sản phẩm tại cửa hàng.
Các sản phẩm áo thun, quần jeans Levi’s được bán với mức giá chỉ từ 200.000 đồng. Trong khi đó, nhiều sản phẩm có giá chỉ từ 199.000 đồng hoặc giảm hơn 50% tại các cửa hàng Calvin Klein và GAP. Khách hàng cũng có thể săn ưu đãi “Mua nhiều giảm nhiều” khi ghé mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.
Nhóm thương hiệu cao cấp như Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange (AX), GUESS, DKNY cũng giảm giá lên đến 80%. Mức ưu đãi này áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trong đợt Black Friday tại ACFC.
Những mẫu áo polo, đầm váy, túi xách của các thương hiệu cao cấp đang nhận nhiều sự quan tâm vì giá sale hời và chất liệu “xịn”.
Ở nhóm thương hiệu giá mềm hơn như Levi’s, GAP, Old Navy, Cotton On, OVS, Sisley, Dockers và Mothercare, sản phẩm cũng được săn đón không kém. Các mặt hàng như áo len, đồ thu đông được khách hàng ưa chuộng vì hợp thời tiết, lên đồ vừa thanh lịch vừa đa dạng. Ngoài ra, sản phẩm quần jeans cũng được giảm giá nhiều.
Black Friday của ACFC là dịp để tín đồ thời trang nâng cấp phong cách, làm mới bản thân. Bạn cũng có thể tranh thủ dịp này để mua quà cho bạn bè hoặc sắm đồ cho dịp Giáng sinh, Tết đang đến gần.
Cả hệ thống cửa hàng toàn quốc và kênh mua hàng online của ACFC đều đang chật kín người săn sale.
Chương trình Black Friday của ACFC diễn ra trong thời gian 20-30/11, với mức giảm giá lên đến 80%. Độc giả tìm hiểu thêm thông tin tại đây.