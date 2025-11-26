Tín đồ thời trang ‘săn sale’ Black Friday từ ACFC

Các sản phẩm áo thun, quần jeans Levi’s được bán với mức giá chỉ từ 200.000 đồng. Trong khi đó, nhiều sản phẩm có giá chỉ từ 199.000 đồng hoặc giảm hơn 50% tại các cửa hàng Calvin Klein và GAP. Khách hàng cũng có thể săn ưu đãi “Mua nhiều giảm nhiều” khi ghé mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.