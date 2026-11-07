Tin buồn với người chờ điện thoại Trung Quốc đầu bảng

OPPO được cho là đã tạm dừng phát triển Find X10 Ultra, mẫu flagship camera cao cấp được kỳ vọng ra mắt trong thời gian tới.

Chiếc Find X9 Ultra mới ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, sẽ không có bản kế nhiệm.

Người dùng chờ mẫu flagship cao cấp tiếp theo của OPPO có thể phải đón nhận tin không vui. Một nguồn tin rò rỉ cho biết hãng đã tạm dừng phát triển Find X10 Ultra, mẫu máy được kỳ vọng kế nhiệm Find X9 Ultra.

Theo Android Authority, thông tin xuất phát từ Digital Chat Station - tài khoản thường xuyên chia sẻ tin rò rỉ smartphone trên Weibo. Người này cho biết OPPO đã tạm dừng một mẫu flagship sắp ra mắt, nhưng không nêu tên thiết bị.

Bên cạnh đó, trong phần bình luận, Digital Chat Station cũng hé lộ dự án bị tạm dừng thuộc dòng Find X10. Dựa vào chi tiết này và các thông tin rò rỉ trước đó, Android Authority nhận định sản phẩm nhiều khả năng là Find X10 Ultra.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại Find X10 Ultra có thể sẽ không được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, việc tạm dừng phát triển chưa đồng nghĩa với quyết định hủy bỏ sản phẩm. OPPO hiện cũng chưa lên tiếng về tương lai của mẫu flagship này.

Thông tin gây chú ý bởi Find X10 Ultra được đồn đoán sở hữu hệ thống camera rất tham vọng. Một tin rò rỉ trước đó cho hay máy sẽ có camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 200 MP, camera tele tiềm vọng 3x 200 MP và camera tele tiềm vọng 10x 50 MP. Nếu chính xác, đây sẽ là cấu hình rất đáng chú ý với người dùng quan tâm nhiếp ảnh di động.

Android Authority đặt giả thuyết tình trạng khan hiếm và giá bộ nhớ tăng cao có thể góp phần khiến OPPO cân nhắc dừng dự án. Một flagship tích hợp nhiều cảm biến camera cao cấp cùng cấu hình mạnh có thể kéo theo chi phí sản xuất lớn, gây áp lực lên giá bán và hiệu quả kinh doanh.

Find X10 Ultra vốn chưa được kỳ vọng ra mắt trong thời gian gần, bởi Find X9 Ultra mới trình làng hồi tháng 5. Vì vậy, tin đồn hiện chưa đồng nghĩa người dùng sẽ mất đi cơ hội mua một mẫu máy sắp mở bán.

Tuy nhiên, nếu dự án thực sự bị dừng và không được khởi động lại, những người chờ flagship camera cao cấp thế hệ mới của OPPO sẽ phải cân nhắc lựa chọn khác.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về việc đình chỉ dự án vẫn chỉ đến từ nguồn rò rỉ. Tên Find X10 Ultra được suy đoán từ bối cảnh, còn cấu hình camera và nguyên nhân phía sau quyết định này đều chưa được xác nhận. Người dùng cần chờ thông báo chính thức trước khi xem đây là quyết định cuối cùng của OPPO.