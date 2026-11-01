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Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi

  • Chủ nhật, 1/11/2026 07:20 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc.

Ngày 31/10, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm tại khu vực núi Quèn Trác (thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, thuộc xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Y, trú tại thôn Tiền Phong, xã Yên Thủy.

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Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bà Y.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 29/10, bà Y lên núi Quèn Trác để bắt ốc. Đến khoảng 7h ngày 30/10, không thấy bà trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 7h30 ngày 31/10, gia đình mới trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 2 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình núi Quèn Trác phức tạp, hiểm trở, nhiều vị trí khó tiếp cận.

Các lực lượng đã tiến hành khoanh vùng, phân chia khu vực, triển khai phương tiện, chó nghiệp vụ và rà soát những hướng có khả năng nạn nhân đã đi qua.

Đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà Y tại vị trí cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5 km đường bộ.

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Viết Hà/Tiền Phong

mất tích Tìm thấy thi thể người phụ nữ lên núi

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