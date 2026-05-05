Tìm thấy thi thể người nhảy cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông nhảy từ cầu vượt Thuận An xuống biển nghi tự tử.

Đến 5h sáng ngày 5/5 lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) xuống biển. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm cách khu vực cầu vượt biển Thuận An không xa.

Trước đó, chiều tối 3/5, tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước sâu phía dưới.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do khu vực cửa biển có dòng chảy phức tạp, việc tiếp cận và xác định vị trí nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ mang biển kiểm soát 75E1-028.xx, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài, nghi là của nạn nhân để lại.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nghi là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng (TP Huế).

Để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân, hàng chục người thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP Huế, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ, thợ lặn thiện nguyện và chính quyền địa phương được huy động đến hiện trường cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô, thiết bị lặn chuyên dụng.