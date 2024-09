Tìm thấy thi thể nam thanh niên sau 4 ngày mất tích

Sau 4 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vi Văn C. trên sông Giăng (huyện Con Cuông, Nghệ An), cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 5 km.

Chiều 26/9, UBND xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vi Văn C. (SN 1998, trú bản Thái Hòa, xã Môn Sơn) sau 4 ngày mất tích trên sông Giăng.

Khu vực sông Giăng (xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An) nơi nạn nhân Vi Văn C. mất tích.

Trước đó vào ngày 23/9, Vi Văn C. cùng một người bạn đi bắt dế trên sông Giăng đoạn qua bản Thái Hòa. Lúc này do nước lũ dâng cao, C. không may bị sảy chân vào khu vực nước sâu và bị lũ cuốn mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tập trung tìm kiếm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để hỗ trợ.

Trong suốt 4 ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng như bộ đội, Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, người dân đã đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân C. Tuy nhiên nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Nhiều thợ lặn cũng đến hiện trường lặn tìm nạn nhân dưới sông nhưng vẫn không phát hiện được tung tích nạn nhân.

4 ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm nạn nhân C.

Nhiều phương tiện thuyền, xuồng được huy động để tìm kiếm nạn nhân C. trên sông.

Đến gần 11h trưa 26/9, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân C. bị lũ cuốn mắc kẹt tại bụi cây giữa dòng sông. Vị trí tìm thấy thuộc bản Làng Yên, cách vị trí gặp nạn ban đầu chừng 5 km.

Sau khi trục vớt lên bờ, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng.