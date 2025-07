Tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ đuối nước trong đêm

Trong lúc chơi ở hồ, hai cháu nhỏ 7 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/7, 3 cháu trai rủ nhau ra hồ Ea Kar (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) chơi. Lúc này, cháu trai 3 tuổi ngồi trên bờ, còn hai cháu 7 tuổi xuống hồ chơi.

Dép của hai cháu nhỏ được tìm thấy trên mép hồ.

Đến chiều tối cùng ngày, người nhà không thấy 3 cháu về nên ra hồ tìm thì phát hiện hai đôi dép cùng quần áo của hai cháu trên mép hồ. Lúc này, chỉ thấy một cháu nhỏ 3 tuổi đang ngồi trên bờ. Ngay sau đó, người nhà đã hô hoán người dân và báo cho cơ quan chức năng.

Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm hai cháu nhỏ đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng công an địa phương đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Nhưng do trời tối và hồ Ea Kar có diện tích rất rộng (hơn 200 ha), nên công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Đến khoảng 22h50 tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn và người dân đã tìm thấy thi thể hai cháu ở phía bên kia bờ hồ (so với vị trí phát hiện quần áo) và bàn giao cho gia đình lo mai táng.