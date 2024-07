Tìm thấy kiệt tác 22,1 triệu USD bị vứt ở trạm xe buýt

Tác phẩm nghệ thuật của danh họa Titian vừa được bán với giá kỷ lục 22,1 triệu USD. Trước đó, bức tranh từng bị đánh cắp và "bỏ quên" tại một trạm xe buýt ở London (Anh).

Tác phẩm Rest on the Flight into Egypt (1508). Ảnh: Christie's.

Bức Rest on the Flight into Egypt của danh họa Titan, với kích thước khiêm tốn chỉ 46 x 64 cm, được bán với giá 17,6 triệu bảng Anh (khoảng 22,1 triệu USD ) tại buổi đấu giá Christie's Old Masters ở London hôm 2/7, theo News Artnet.

Với mức giá này, tác phẩm nghệ thuật lập kỷ lục đấu giá mới cho nghệ sĩ Phục Hưng lừng danh.

Bức tranh khắc họa cảnh trong Kinh Thánh từng qua tay các hoàng đế, quý tộc và công tước, và từng bị đánh cắp hai lần.

Lần đầu tiên, tác phẩm bị quân đội của Napoleon cướp đi vào năm 1809 tại Vienna (Áo) và được trả lại sau 6 năm.

Năm 1878, nhà buôn đồ cổ Colnaghi mua bức tranh này tại buổi đấu giá của Christie's với giá 350 guineas (khoảng 46.700 USD ngày nay), giá trị cao nhất trong số 11 tác phẩm của Titian tại cuộc đấu giá đó.

Sau đó, John Alexander Thynne, Bá tước thứ 4 của Bath, mua lại tác phẩm từ nhà buôn đồ cổ Colnaghi ở London. Song, Rest on the Flight into Egypt tiếp tục bị đánh cắp lần thứ 2 khi đang được trưng bày tại nhà của hậu duệ bá tước Thynne ở Longleat (Anh).

Rest on the Flight into Egypt được tìm thấy vào năm 2002. Ảnh: Jill Allen.

Sau khi bị đánh cắp, những người thừa kế của Bá tước Thynne đã nhờ đến thám tử nghệ thuật Charles Hill để tìm kiếm bức tranh. Thời điểm đó, kiệt tác được định giá 5 triệu bảng Anh.

Mãi đến năm 2002, bức tranh mới được tìm thấy, không có khung và được nhét trong một túi nhựa, tại một trạm xe buýt ở London.

Bức tranh đã được trả lại cho Longleat và ở đó kể từ đó, ngoại trừ lần xuất hiện trong triển lãm năm 2012 Titian's First Masterpiece: The Flight into Egypt tại Phòng trưng bày Quốc gia London.

Bức tranh mô tả cảnh Chúa Jesus, Mary và Joseph nghỉ ngơi trên đường chạy trốn sang Ai Cập sau khi biết rằng Herod, Vua của Judea, muốn ám sát Chúa Jesus, theo CNN.

Trước buổi đấu giá, tác phẩm được định giá 15-25 triệu bảng Anh và được bảo lãnh bởi một bên thứ ba.

Kỷ lục đấu giá trước đó của Titian là 16,9 triệu USD , với bức tranh A Sacra Conversazione: The Madonna and Child with Saints Luke and Catherine of Alexandria. Tác phẩm được bán tại Sotheby's New York (Mỹ) vào năm 2011.

Tác phẩm A Sacra Conversazione: The Madonna and Child with Saints Luke and Catherine of Alexandria. Ảnh: Sotheby's.

Sau cuộc bán đấu giá tháng 7 vừa qua, Lord Bath, người kế vị cha mình với tư cách là Hầu tước của Bath vào năm 2020 và thừa kế tài sản Longleat, cho biết ông rất vui mừng khi thấy sự quan tâm đến bức tranh.

"Kết quả đấu giá là sự tôn vinh dành cho giá trị của kiệt tác tuyệt vời này từ thời trẻ của Titian, một trong những sản phẩm thơ mộng nhất của ông. Bức tranh này đã thu hút khán giả trong hơn nửa thiên niên kỷ và chắc chắn sẽ còn gây ấn tượng trong lòng khách tham quan mãi về sau", Orlando Rock, Chủ tịch của Christie's UK, nhận định.

Tiziano Vecellio, thường được biết đến với tên Titian, là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ Phục Hưng Italy. Ông sinh ra vào khoảng năm 1488-1490 tại Pieve di Cadore, một thị trấn nhỏ ở vùng núi Alps của Italy. Danh họa được coi là bậc thầy của trường phái Venetian, nổi tiếng với những bức tranh sử dụng màu sắc rực rỡ, ánh sáng tinh tế và bố cục hài hòa.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Titian đã sáng tác nhiều tác phẩm để đời, từ tranh chân dung, tranh tôn giáo đến tranh thần thoại. Ông là họa sĩ được săn đón bởi các quý tộc và giáo hội, và được coi là một trong những người đặt nền móng cho hội họa phương Tây hiện đại.