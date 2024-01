Tìm nạn nhân của nhiều nhóm tín dụng đen ở TP.HCM

Để có cơ sở xử lý và phục vụ công tác điều tra, Công an quận 11 (TP.HCM) phát thông báo truy tìm nạn nhân của hàng loạt nhóm cho vay lãi nặng.

Công an truy tìm nạn nhân vay nặng lãi của Đinh Văn Hòa, Lý Văn Hiếu cùng nhiều nhóm khác. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11, TP.HCM, phát thông báo truy tìm những người đã vay tiền của hàng loạt nhóm cho vay nặng lãi mà đơn vị đang điều tra, xử lý.

Theo đó, Công an quận 11 đang điều tra vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phát hiện ngày 15/1/2024 tại trước số 162 Tôn Thất Hiệp, do Hoàng Trọng Thiên Kỳ (49 tuổi, ngụ quận 11) thực hiện. Qua làm việc, Hoàng Trọng Thiên Kỳ khai nhận cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 15%-20%/tháng và thu tiền tại trước số 162 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11.

Trước đó, Công an quận 11 xác minh vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phát hiện ngày 24/3/2023 tại trước số 342-344 Minh Phụng, phường 9, quận 11 do Lại Văn Thạnh (tự Heo, 30 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trương Thống Anh (31 tuổi, ngụ phường 5, quận 8) thực hiện.



Ngoài ra, Công an quận 11 cũng đang xác minh hàng loạt vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự khác. Trong đó có vụ phát hiện ngày 26/3/2023 tại trước số 48 Hòa Bình, do Nguyễn Thành Trung (23 tuổi, quê Nam Định) thực hiện; vụ cho vay nặng lãi được phát hiện ngày 11/9/2023 tại trước số 280 Hàn Hải Nguyên, do Đoàn Văn Bình (53 tuổi, ngụ quận Tân Phú) thực hiện.

Một vụ cho vay nặng lãi khác được Công an quận 11 phát hiện ngày 22/2/2023 trước số 1 lô D chung cư Lạc Long Quân, do Huỳnh Tấn Phước (20 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Tiến Dũng (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) thực hiện và vụ cho vay lãi nặng phát hiện ngày 18/6/2023 tại trước số 26 Ông Ích Khiêm, do Lý Văn Hiếu (53 tuổi, ngụ quận 11) thực hiện; công an cũng thông báo báo tìm người vay tiền từ Đinh Văn Hòa (28 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, Công an quận 11 đang thụ lý điều tra vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, phát hiện ngày 21/10/2023 trước số 395A Lê Đại Hành và vụ cho vay nặng lãi khác được phát hiện ngày 15/6/2023 tại trước số 50 Lữ Gia. Tuy nhiên, đa số các người vay tiền hiện không rõ lai lịch hoặc đã bỏ đi khỏi địa phương.

Để có cơ sở xử lý các nghi phạm và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 đề nghị những người đã vay tiền của những người có tên phía trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11, số 83 đường Tân Hóa, phường 14, quận 6, TP.HCM hoặc điện thoại số 0283.9694848 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.