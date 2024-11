Tìm hiểu về đầu tư khiến tư duy nhanh nhạy hơn

Cuộc bầu cử tổng thống làm lay chuyển nước Mỹ hơn 160 năm trước

Từ cuộc Nội chiến Mỹ, tác giả cuốn sách "Lincoln vs. Davis: The War of the Presidents" đưa ra cảnh báo về sự chia rẽ có thể lặp lại trên đất nước Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống.