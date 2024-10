Tìm giải pháp để kinh tế thể thao phát triển

Đây là diễn đàn do Công ty Vietcontent khởi xướng ý tưởng và tổ chức với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao, Bộ VHTTDL và Ủy ban Olympic Việt Nam.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế thể thao năm 2023, Diễn đàn Kinh tế thể thao năm 2024 (Vietnam Sport Economic Forum 2024) tiếp tục là nơi để các chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung thảo luận, chia sẻ các quan điểm chuyên sâu và toàn diện về các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển nền kinh tế thể thao tại Việt Nam với mục tiêu tìm kiếm những giải pháp để phát triển một nền thể thao chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn các đại biểu bằng tâm huyết và hiểu biết của mình, sẽ có nhiều chia sẻ, ý kiến gợi mở để góp phần thúc đẩy nguồn lực kinh tế từ các hoạt động thể thao tại Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn dành nhiều sự quan tâm cho thể dục thể thao, không chỉ vì thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực của của người dân, mà còn vì những hiệu ứng tích cực khác về uy tín, hình ảnh đất nước và những nguồn lực quan trọng mà thể thao đem lại cho xã hội.

Ngày 31.1.2024, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 70-KL/TW về việc phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; trong đó có nhiệm vụ quan trọng mà các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội phải tập trung thực hiện, đó là tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn mới; Chú trọng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền và tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa…

"Chính vì vậy, qua sự kiện ngày hôm nay, tôi mong muốn các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách thức quản lý, vận hành, khai thác nguồn lực kinh tế từ các hoạt động, sự kiện thể thao, qua đó có những gợi mở quan trọng giúp cơ quan quản lý ngành, các địa phương và các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tham gia vào thị trường kinh tế thể thao của Việt Nam trong thời gian tới", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị, sau khi sự kiện kết thúc, các cơ quan quản lý, tham mưu về thể dục thể thao khẩn trương có các kế hoạch cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao, đóng góp chung vào phát triển kinh tế- xã hội, cũng như có thêm nhiều nguồn lực quay trở lại đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao của nước nhà.

Diễn đàn có sự tham dự của 200 khách mời,trong đó có trên 20 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, đơn vị tổ chức giải thể thao chuyên nghiệp và phong trào, các đơn vị đài truyền hình và công ty hoạt động trong lĩnh vực bản quyền thể thao, kinh doanh trong lĩnh vực thể thao.

Với chủ đề “Phát huy tiềm năng của Kinh tế thể thao trong thời kỳ mới” Diễn đàn có 3 phiên thảo luận sôi nổi. Trong đó phiên thảo luận 1 có chủ đề “Tạo lập môi trường pháp lý để phát triển kinh tế thể thao”, nhằm giúp đánh giá môi trường pháp lý hiện nay, những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động TDTT để tiến tới đề xuất kiến tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động kinh tế thể thao; phát huy tối đa sự đóng góp của khu vực ngoài công lập trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của TDTT theo tinh thần Kết luận số 70-KL/TW của Bộ chính trị ngày 31/1/2024.

Các nội dung chính được thảo luận bao gồm các vấn đề pháp lý xung quanh việc quản lý, tổ chức các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế (cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan); vai trò của các hội thể thao quốc gia đối với hoạt động thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp và thể thao phong trào; chính sách quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng thể thao nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ và khuyến khích các hoạt động thể dục thể thao phát triển.

Phiên thảo luận 2 đề cập tới “Tác động kinh tế của việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn đối với địa phương, đơn vị đăng cai”. Hiện nay, các sự kiện thể thao quy mô lớn tiếp tục được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới và đã minh chứng đem lại nhiều nguồn lợi từ hoạt động này.

Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, thông qua phiên thảo luận này giúp các địa phương, đơn vị đăng cai nhận thức, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng như thế nào giúp tìm ra những hướng đi phù hợp, hiệu quả cho địa phương, đơn vị mình.

Các nội dung chính được thảo luận bao gồm vị thế chủ nhà - lợi ích và thách thức; làm thế nào để đăng cai một sự kiện thể thao lớn; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc quyết định đăng cai một sự kiện thể thao lớn (nhận thức, chính sách, sự ủng hộ...); lợi ích thương mại lâu dài từ việc phát triển thương hiệu địa phương thông qua các hoạt động, sự kiện thể thao.

Phiên thảo luận 3 và cũng là cuối cùng hướng đến “Khai thác giá trị thương mại và lợi ích xung quanh một giải thi đấu thể thao”. Việc tổ chức một giải đấu thể thao mang lại nhiều lợi ích đa dạng, không chỉ cho các vận động viên và người hâm mộ mà còn cho cả cộng đồng và nền kinh tế. Qua phiên thảo luận này, các hội, các đơn vị, tổ chức liên quan hiểu và khai thác giá trị thương mại từ một giải thi đấu thể thao như thế nào cho đạt hiệu quả cao nhất.

Các nội dung chính được thảo luận bao gồm sự tham gia và tiêu dùng của người hâm mộ thông qua giải đấu; cách tiếp cận, các điều kiện cần và đủ, lợi ích đem lại từ quyền phát sóng và dịch vụ trực tuyến; những bài học từ C1 - giải bóng đá cấp câu lạc bộ lớn nhất thế giới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.