Tìm được con gái bị bắt cóc sau 23 năm

Kể từ khi Shi Ke bị bắt cóc vào năm 2001, ông Shi Chunxin lái xe đi khắp Trung Quốc để tìm con và hỗ trợ các gia đình khác cũng là nạn nhân nạn buôn người.

Shi Chunxin (giữa) và con gái Shi Ke trong buổi đoàn tụ sau 23 năm.

Trong 23 năm qua, Shi Chunxin đã giúp nhiều gia đình trên khắp Trung Quốc tìm kiếm những đứa con mất tích của họ. Tháng 5 vừa qua, anh thành công ở cuộc tìm kiếm quan trọng nhất: con gái của chính anh.

Vào ngày 5/6, người đàn ông 48 tuổi tươi cười rạng rỡ khi đứng cạnh cô con gái Shi Ke, bị bắt cóc hơn 20 năm trước khi còn rất nhỏ.

"Xin chào mọi người, tôi là bố của Shi Ke. Shi Ke đã được tìm thấy", người bố nói trong một đoạn video được The Paper ghi lại.

Ngày kinh hoàng

Đối với gia đình Chunxin, cuộc sống của cả nhà đã thay đổi mãi mãi từ ngày 15/4/2001 - ngày họ trở thành một trong hàng nghìn gia đình nạn nhân của nạn buôn người.

Hôm đó, vợ Chunxin đang lái chiếc xe 3 bánh đi trên đường phố ở quê hương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Con gái của một người hàng xóm ngồi phía sau xe, bế Shi Ke, lúc đó mới là đứa trẻ vừa biết đi.

Sau đó, một chiếc xe 3 bánh có động cơ đột nhiên áp sát, có hai người vươn tay ra tóm lấy Shi Ke. Trước khi người mẹ kịp phản ứng, nhóm người trên xe đã tẩu thoát.

Thời điểm đó, cơ hội tìm thấy một đứa trẻ bị bắt cóc rất mong manh. Nhưng Shi Chunxin không từ bỏ hy vọng, bắt đầu cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ và còn trở thành người ủng hộ, hỗ trợ các cha mẹ có con mất tích khác ở Trung Quốc.

Shi Chunxin (trái) cầm tấm áp phích có thông tin về Shi Ke trong buổi họp mặt thường niên dành cho các bậc cha mẹ lạc mất con ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) ngày 29/5/2020. Ảnh: VCG.

Trong nhiều năm, Chunxin đã đi khắp đất nước, phát tờ rơi, đăng thông báo tìm người và xuất hiện trên các chương trình truyền hình chuyên tìm kiếm nạn nhân của nạn buôn người. Anh lái xe từ thành phố này sang thành phố khác trên một chiếc xe van dán đầy hình ảnh về con gái mình và những đứa trẻ mất tích khác, hy vọng nâng cao nhận thức của mọi người và tìm ra manh mối về những đứa trẻ.

Trong nhiều năm, Chunxin và vợ đã gặp hơn 100 cô gái được xem là có khả năng giống với mô tả con gái. Nhưng lần nào hy vọng của hai người cũng tan vỡ.

Sau này có thêm 2 con trai song cặp vợ chồng vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Shi Ke. Vào năm 2020, Chunxin đã tạo một tài khoản trên Douyin và bắt đầu livestream hành trình mỗi ngày đi tìm con gái.

Thông qua tài khoản, được đặt tên là “Tìm kiếm con gái Shi Ke”, người cha đã kết nối với nhiều gia đình khác cũng có con mất tích. Anh bắt đầu tìm kiếm bất kỳ đầu mối nào có thể giúp đỡ họ. Nhờ vậy, một số gia đình đã được đoàn tụ.

"Trong 23 năm 46 ngày tìm kiếm Shi Ke, tôi đã giúp 10 gia đình tìm thấy người thân của họ", Chunxin nói.

Đoàn tụ

Ngày 27/5, Chunxin cuối cùng nhận được tin mà anh hằng mong đợi. Cảnh sát gọi điện và thông báo rằng con gái anh đã được tìm thấy thông qua xét nghiệm ADN. Sau khi xác nhận Shi Ke sẵn sàng kết nối lại với bố mẹ ruột, Chunxin và vợ tổ chức một cuộc đoàn tụ. Họ mua quà cho con và lên kế hoạch tổ chức tiệc để giới thiệu lại Shi Ke với bạn bè, người thân.

Không rõ cuộc sống của Shi Ke ra sao sau khi bị bắt cóc. Gia đình Chunxin muốn con gái có thể bảo vệ quyền riêng tư. Ông bố chỉ nói rằng Shi Ke vẫn đang đi học.

Trong cuộc hội ngộ vào đầu tháng 6, Shi Ke xuất hiện trước ống kính với chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm. Ngược lại với người cha đang cười lớn, có thể hiểu được rằng cô gái có vẻ hơi lo lắng.

“Tôi muốn cảm ơn cha mẹ ruột vì đã tìm kiếm tôi trong suốt hơn 20 năm qua cũng như những người đã dành sự giúp đỡ”, Shi Ke nói.

Chiếc xe Chunxin lái dán đầy ảnh những đứa trẻ bị bắt cóc. Ảnh: Weibo.

Sau cuộc hội ngộ, Chunxin cũng đổi tên tài khoản Douyin thành “Shi Ke đã được tìm thấy”. Trong một video đăng hôm 20/6, anh khoe món quà nhân Ngày của Cha được con gái tặng - một chiếc máy cạo râu điện.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực chống lại nạn buôn người. Theo Bộ Công an nước này, nền tảng chia sẻ thông tin về trẻ em mất tích do Bộ Công an lập ra đã nhận được 5.189 đóng góp tính đến ngày 15/5, giúp tìm được 5.113 trẻ em mất tích.

Bộ này cũng phát động một chiến dịch trên toàn quốc vào ngày 18/3 nhằm tối ưu hóa các nỗ lực tìm người của cảnh sát như tăng cường chia sẻ thông tin giữa các khu vực, giới thiệu công nghệ tìm kiếm mới và thúc đẩy các quan chức điều tra thêm nhiều đầu mối.

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng đang cố gắng cải thiện sự hỗ trợ dành cho nạn nhân nạn buôn người, ví dụ như cung cấp hỗ trợ y tế tốt hơn, tư vấn tâm lý, tiếp cận giáo dục và các dịch vụ thiết yếu khác.

Trong khi đó, Shi Chunxin cho biết anh sẽ tiếp tục lái chiếc xe của mình đi khắp đất nước và quyết tâm giúp nhiều gia đình tìm thấy người thân mất tích.

Anh nói: “Dù hành trình có thử thách đến đâu, với sự kiên trì và chăm chỉ, chúng ta đều có thể tìm thấy người thân yêu”.