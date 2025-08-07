Món quà đặc biệt của Apple cho ông Trump

Đến Nhà Trắng, Apple đã đáp lại “tấm vé miễn thuế” bằng khoản đầu tư 100 tỷ USD và một tấm kính đế vàng 24K.

Tổng thống Trump nói Apple đang quay về nhà, làm mọi thứ ngay tại Mỹ, thay vì ở những quốc gia xa xôi nào đó. Ảnh: UPI.

Trong buổi lễ ngày 6/8 (giờ Mỹ) diễn ra tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng, CEO Apple Tim Cook chính thức công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất tại Mỹ, nâng tổng cam kết chi tiêu của tập đoàn công nghệ này lên 600 tỷ USD trong vòng 4 năm tới.

Đến gặp Donald Trump, Cook còn trao tận tay tổng thống một món quà là tấm kính thủy tinh do Apple sản xuất tại Mỹ, được khắc tên Tổng thống Mỹ và đặt trên một đế bằng vàng 24K.

Món quà được chế tác riêng cho Donald Trump

Trong buổi lễ, Tim Cook đặt món quà lên bàn Resolute Desk. “Đây là độc bản, được thiết kế riêng cho Tổng thống Trump. Tấm kính này được sản xuất tại dây chuyền Corning ở Kentucky. Phần đế vàng được làm từ Utah. Nó được thiết kế bởi một cựu hạ sĩ thủy quân lục chiến Mỹ, đang làm việc tại Apple”, vị CEO phát biểu trước báo chí. Tấm kính được khắc logo Táo khuyết cùng tên, chữ ký của chính Tim Cook.

Theo Business Insider, đây không phải là lần đầu tiên ông mang quà đến Nhà Trắng. Trong bản kê khai tài sản cuối cùng trước khi rời nhiệm sở năm 2021, Trump khai báo đã nhận một chiếc MacBook Pro trị giá 5.999 USD từ CEO của Apple.

Năm 2019, Tổng thống Trump từng công khai ca ngợi ông Cook là “giám đốc điều hành công nghệ duy nhất gọi điện trực tiếp cho tôi”. Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Cook từng thành công khi vận động để một số sản phẩm Apple được miễn áp thuế.

Tim Cook đặt món quà lên bàn Resolute Desk, là tấm kính khắc laser do Apple sản xuất tại nhà máy Corning ở Kentucky, đặt trên một đế bằng vàng 24 karat đến từ Utah. Ảnh: Shutterstock.

Cũng tại buổi lễ ngày 6/8, thông báo đầu tư thêm 100 tỷ USD từ Apple đi kèm với một nhượng bộ từ phía Tổng thống Trump. Cụ thể, các công ty “xây dựng hoặc đã cam kết xây dựng tại Mỹ” sẽ không bị áp thuế 100% đối với các sản phẩm bán dẫn và vi mạch nhập khẩu.

“Tin tốt là nếu các công ty, như Apple, đang sản xuất tại Mỹ hoặc cam kết sản xuất tại đây, họ sẽ không bị đánh thuế. Nếu bạn đã cam kết đầu tư vào Mỹ, bạn sẽ không phải trả đồng nào”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông khẳng định rằng chính sách này nhằm gây áp lực lên các doanh nghiệp để họ quay về sản xuất trong nước. “Apple đang quay về nhà. Thật tuyệt, giờ chúng ta làm mọi thứ ngay tại Mỹ, thay vì ở những quốc gia xa xôi nào đó”, Trump nói.

Apple “về nhà”

Táo khuyết cho biết toàn bộ kính mặt trước của các dòng iPhone và Apple Watch sẽ sớm được sản xuất tại Mỹ. Công ty cũng xác nhận sẽ mở rộng hợp tác với nhà máy sản xuất kính của Corning tại Harrodsburg, Kentucky. Đây là nơi từng sản xuất mặt kính cho chiếc iPhone đầu tiên. Corning sẽ tăng 50% số lượng lao động tại nhà máy này để đáp ứng nhu cầu mới của Apple.

Tại buổi họp báo, Cook nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử, mọi chiếc iPhone và Apple Watch mới bán ra trên toàn cầu sẽ sử dụng kính mặt trước được làm tại Kentucky, Mỹ”.

Tuy nhiên, giấc mơ về một chiếc iPhone hoàn toàn “Made in USA” vẫn chưa trở thành hiện thực. Khi được hỏi về khả năng đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ, cả Cook và Trump đều thừa nhận rằng hiện tại điều này vẫn chưa khả thi do cấu trúc chuỗi cung ứng đã được xây dựng tại các quốc gia khác từ lâu.

“Mọi dây chuyền đều đã được thiết lập ở nơi khác. Điều đó đã diễn ra trong một thời gian dài, nên chi phí là điều cần cân nhắc. Nhưng tôi nghĩ, có thể chúng tôi sẽ tạo ra đủ động lực để khiến ông ấy (Cook) đưa nó về đây”, Trump nói.

Tim Cook cũng không phải là người xa lạ với các nỗ lực vận động hành lang tại Washington. Ảnh: Bloomberg.

Khoản đầu tư 100 tỷ USD vừa được công bố sẽ bổ sung cho kế hoạch mở rộng trước đó của Apple, bao gồm xây dựng nhà máy tại Houston, Texas để sản xuất máy chủ cho các sản phẩm AI, cùng với việc nâng gấp đôi Quỹ sản xuất tiên tiến tại Mỹ từ 5 tỷ USD lên 10 tỷ USD . Gã khổng lồ cũng thông báo sẽ mở Học viện đào tạo kỹ thuật sản xuất tại Detroit vào ngày 19/8.

Ngoài ra, Apple cho biết đang ký kết các thỏa thuận với hơn 10 công ty Mỹ trong chuỗi cung ứng bán dẫn, bao gồm Broadcom và Amkor, đồng thời trở thành khách hàng đầu tiên và lớn nhất của TSMC tại nhà máy ở Arizona. Theo hãng, các nhà cung ứng này sẽ sản xuất 19 tỷ chip tại Mỹ trong những năm tới.

Nhà Trắng ca ngợi sự hợp tác này là chiến thắng cho ngành sản xuất của Mỹ. Người phát ngôn Taylor Rogers tuyên bố: “Chương trình 'Ưu tiên nước Mỹ' của Tổng thống Trump đã đảm bảo hàng nghìn tỷ USD đầu tư nhằm hỗ trợ việc làm cho người Mỹ và củng cố doanh nghiệp nội địa. Thông báo hôm nay cùng Apple là một minh chứng rõ ràng cho điều đó”.

Song, không phải mọi thứ đều thuận lợi đối với Apple. Trong buổi báo cáo tài chính gần đây, Tim Cook tiết lộ Apple đã phải gánh chịu thiệt hại tài chính 800 triệu USD vì thuế quan trong quý vừa qua. Con số đó dự kiến sẽ tăng lên 1,1 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 9 năm nay.

Dù được miễn trừ các loại thuế mới đối với bán dẫn, vẫn chưa rõ liệu Apple có bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế nhắm vào Ấn Độ hay không, bởi đây là thị trường quan trọng trong chuỗi cung ứng hiện tại.