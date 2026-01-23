|
Tô Lâm
Tổng Bí thư
Sinh ngày 10/7/1957 tại Hưng Yên
Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV
Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị
10/1974 - 10/1979
Học viên Đại học An ninh nhân dân
10/1979 - 12/1988
Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an
12/1988 - 1993
Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an
1993 - 2006
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an
2006 - 2009
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (2007)
2009 - 8/2010
Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (7/2010)
8/2010 - 1/2016
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 9/2014 được phong quân hàm Thượng tướng
1/2016 - 4/2016
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.
4/1/2016
Bộ trưởng Bộ Công an
7/2016 - 11/2017
Kiêm nhiệm chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
1/2019
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
1/2021
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
2024
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (22/5/2024 - 21/10/2024)
8/2025
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII
23/1/2026
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV