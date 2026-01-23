Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử Tổng Bí thư khóa XIV Tô Lâm

  • Thứ sáu, 23/1/2026 14:24 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vào ngày 23/1.

Tong Bi thu To Lam anh 1

Tô Lâm

Tổng Bí thư

Sinh ngày 10/7/1957 tại Hưng Yên

Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV
Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV
Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị

10/1974 - 10/1979

Học viên Đại học An ninh nhân dân

10/1979 - 12/1988

Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an

12/1988 - 1993

Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an

1993 - 2006

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an

2006 - 2009

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (2007)

2009 - 8/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (7/2010)

8/2010 - 1/2016

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 9/2014 được phong quân hàm Thượng tướng

1/2016 - 4/2016

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

4/1/2016

Bộ trưởng Bộ Công an

7/2016 - 11/2017

Kiêm nhiệm chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

1/2019

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

1/2021

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

2024

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (22/5/2024 - 21/10/2024)

8/2025

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

23/1/2026

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Thanh Hà

Tổng Bí thư Tô Lâm Đại hội Đảng XIV Đại hội Đảng 14 Tổng Bí thư Tô Lâm Bộ Chính trị

