Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, tân Phó chủ tịch Quốc hội

  • Thứ hai, 6/4/2026 18:43 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, tân Phó chủ tịch Quốc hội

NGUYỄN DOÃN ANH

Phó chủ tịch Quốc hội

Sinh ngày 10/10/1967 tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI

Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự, Cao cấp lý luận chính trị

2011

Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

6/2015

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

7/2016

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

11/2018

Tư lệnh Quân khu 4

6/2019

Được thăng quân hàm Trung tướng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

11/2022

Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10/2024

Được thăng quân hàm Thượng tướng

10/2024

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025

10/2025

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Thanh Hà

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý