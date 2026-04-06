Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, tân Phó chủ tịch Quốc hội

|
NGUYỄN DOÃN ANH
Phó chủ tịch Quốc hội
Sinh ngày 10/10/1967 tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự, Cao cấp lý luận chính trị
2011
Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.
6/2015
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô
7/2016
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
11/2018
Tư lệnh Quân khu 4
6/2019
Được thăng quân hàm Trung tướng
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
11/2022
Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
10/2024
Được thăng quân hàm Thượng tướng
10/2024
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025
10/2025
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI