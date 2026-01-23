Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Trần Sỹ Thanh

|
Trần Sỹ Thanh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Sinh ngày 16/3/1971 tại Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị
9/1991-3/1999
Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
4/1999-12/2005
Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
1/2006-8/2008
Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
9/2008-10/2010
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
11/2010-4/2011
Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
5/2011-5/2012
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6/2012-2/2015
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
2/2015-10/2015
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10/2015-7/2016
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)
7/2016-12/2017
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn
12/2017-12/2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn
12/2018-8/2020
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV
8/2020-4/2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng
4/2021
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)
15/7/2022
Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
22/7/2022
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
11/2025
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV