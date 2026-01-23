Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, vào Bộ Chính trị.

Trần Đức Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Sinh ngày 11/08/1973 tại Phú Thọ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cao cấp Lý luận chính trị Trước tháng 10/2018 Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) 10/2018 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2020 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 30/1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII 1/2021 - 10/2022 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 10/2022 - 6/2025 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 1/7/2025 - 7/2025 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ 7/2025 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 14/8/2025 Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030 25/10/2025 Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 26/11/2025 Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 23/1/2026 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV