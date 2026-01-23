Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng

|
Trần Đức Thắng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường
Sinh ngày 11/08/1973 tại Phú Thọ
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cao cấp Lý luận chính trị
Trước tháng 10/2018
Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính)
10/2018
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
2020
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
30/1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
1/2021 - 10/2022
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10/2022 - 6/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025
1/7/2025 - 7/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
7/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
14/8/2025
Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030
25/10/2025
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026
26/11/2025
Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV