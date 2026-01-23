Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng

  • Thứ sáu, 23/1/2026 14:24 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, vào Bộ Chính trị.

Tran Duc Thang anh 1

Trần Đức Thắng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

Sinh ngày 11/08/1973 tại Phú Thọ

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cao cấp Lý luận chính trị

Trước tháng 10/2018

Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính)

10/2018

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2020

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

30/1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

1/2021 - 10/2022

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10/2022 - 6/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025

1/7/2025 - 7/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

7/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

14/8/2025

Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030

25/10/2025

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

26/11/2025

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thanh Hà

