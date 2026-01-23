Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Lê Minh Trí

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Lê Minh Trí, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, vào Bộ Chính trị.

LÊ MINH TRÍ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sinh ngày 1/11/1960 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị

10/1981-10/1986

Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

10/1986-8/1990

Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP.HCM

8/1990-4/1992

Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

4/1992-3/2000

Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM

3/2000-1/2003

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM

1/2003-8/2005

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, TP.HCM

8/2005-1/2010

Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM

1/2010-4/2013

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

4/2013-12/2015

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

1/2016-4/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

4/2016-1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

7/2021

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026

16/8/2024

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

26/8/2024

Chánh án TAND Tối cao

11/2025

Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thanh Hà

