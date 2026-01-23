Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Lê Minh Trí

|
LÊ MINH TRÍ
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Sinh ngày 1/11/1960 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị
10/1981-10/1986
Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)
10/1986-8/1990
Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP.HCM
8/1990-4/1992
Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
4/1992-3/2000
Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM
3/2000-1/2003
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM
1/2003-8/2005
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, TP.HCM
8/2005-1/2010
Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM
1/2010-4/2013
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
4/2013-12/2015
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương
1/2016-4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
4/2016-1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
7/2021
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026
16/8/2024
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
26/8/2024
Chánh án TAND Tối cao
11/2025
Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV