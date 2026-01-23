Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Lê Minh Trí

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Lê Minh Trí, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, vào Bộ Chính trị.

LÊ MINH TRÍ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Sinh ngày 1/11/1960 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị 10/1981-10/1986 Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân) 10/1986-8/1990 Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP.HCM 8/1990-4/1992 Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) 4/1992-3/2000 Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM 3/2000-1/2003 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM 1/2003-8/2005 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, TP.HCM 8/2005-1/2010 Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM 1/2010-4/2013 Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 4/2013-12/2015 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương 1/2016-4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương 4/2016-1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 7/2021 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 16/8/2024 Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII 26/8/2024 Chánh án TAND Tối cao 11/2025 Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương 23/1/2026 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV