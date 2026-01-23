Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Lê Hoài Trung

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao, vào Bộ Chính trị.

LÊ HOÀI TRUNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao

Sinh ngày 27/4/1961 tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Cao cấp Lý luận chính trị

1982-1993

Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao; Tùy viên rồi Bí thư thứ ba Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ)

7/1993-10/1995

Học Thạc sĩ tại Trường Luật quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts (Mỹ)

12/1995-10/2006

Chuyên viên; Trợ lý Vụ trưởng; Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ)

10/2006-12/2010

Quyền Vụ trưởng; Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

12/2010

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

7/2011-10/2014

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Mỹ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York

10/2014-1/2016

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11/2014); Ủy viên các ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

3/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng

10/2023

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

2/2025-8/2025

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

10/2025

Bộ trưởng Ngoại giao

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

