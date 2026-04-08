Tiểu sử tân Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Vũ Hải Quân
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ
Sinh ngày 01/08/1974 tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI
Phó giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ và Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị
1996-2001
Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
2001-2006
Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Trento (Italy), sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ)
2007-10/2017
Công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
10/2017-8/2020
Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM
8/2020-1/2021
Phó giám đốc thường trực; Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố TP.HCM, Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab)
1/2021-9/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố TP.HCM
9/2025
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ