Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử tân Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

  • Thứ tư, 8/4/2026 15:46 (GMT+7)
Khoa hoc cong nghe anh 1
Khoa hoc cong nghe anh 2

Vũ Hải Quân

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Sinh ngày 01/08/1974 tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI

Phó giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ và Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị

1996-2001

Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

2001-2006

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Trento (Italy), sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ)

2007-10/2017

Công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

10/2017-8/2020

Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM

8/2020-1/2021

Phó giám đốc thường trực; Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố TP.HCM, Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab)

1/2021-9/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố TP.HCM

9/2025

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Nhật Minh

