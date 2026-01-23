TRỊNH VĂN QUYẾT Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Sinh ngày 22/1/1966 tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị