Tiểu sử Đại tướng Trịnh Văn Quyết, tân Ủy viên Bộ Chính trị

  • Thứ sáu, 23/1/2026 15:50 (GMT+7)
Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, vào Bộ Chính trị.

TRỊNH VĂN QUYẾT

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Sinh ngày 22/1/1966 tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị

Trước 5/2016

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 2

5/2016

Chính ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân khu 2

8/2016

Được thăng quân hàm Thiếu tướng

6/2020

Bí thư Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025

2020

Được thăng quân hàm Trung tướng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

4/2021

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

8/2023

Được thăng quân hàm Thượng tướng

6/2024

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

16/8/2024

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

7/2025

Thăng quân hàm Đại tướng

11/2025

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

