Tiểu sử ông Quản Minh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

  • Thứ tư, 3/12/2025 12:42 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Ông Quản Minh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, quê Hưng Yên, là tiến sĩ Luật.

QUẢN MINH CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sinh ngày 26/9/1969 tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (cũ)

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiến sĩ Luật, Cử nhân cảnh sát; Cao cấp lý luận chính trị

7/1991-4/1994

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai

5/1994-10/1996

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai

11/1996-7/1998

Cán bộ Văn phòng Công an tỉnh Lào Cai

8/1998-8/1999

Cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

9/1999-8/2003

Thư ký Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

9/2003-12/2004

Phó trưởng phòng Phòng Khoa học - Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

1/2005-6/2006

Sỹ quan công an công tác biệt phái tại Vụ 4, Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

7/2006-9/2007

Phó vụ trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

10/2007-12/2012

Phó vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

1/2013-12/2014

Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

1/2015-11/2019

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

11/2019-6/2020

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

7/2020

Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

1/2025

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

12/2025

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

