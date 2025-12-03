Tiểu sử ông Quản Minh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

|
QUẢN MINH CƯỜNG
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Sinh ngày 26/9/1969 tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (cũ)
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Tiến sĩ Luật, Cử nhân cảnh sát; Cao cấp lý luận chính trị
7/1991-4/1994
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai
5/1994-10/1996
Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai
11/1996-7/1998
Cán bộ Văn phòng Công an tỉnh Lào Cai
8/1998-8/1999
Cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an
9/1999-8/2003
Thư ký Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an
9/2003-12/2004
Phó trưởng phòng Phòng Khoa học - Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an
1/2005-6/2006
Sỹ quan công an công tác biệt phái tại Vụ 4, Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương
7/2006-9/2007
Phó vụ trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương
10/2007-12/2012
Phó vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương
1/2013-12/2014
Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương
1/2015-11/2019
Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương
11/2019-6/2020
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
7/2020
Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
1/2025
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
12/2025
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh