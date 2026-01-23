Tiểu sử ông Phạm Gia Túc, tân Ủy viên Bộ Chính trị

|
Phạm Gia Túc
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Sinh ngày 20/5/1965 tại Ninh Bình
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị
Trước 2014
Phó chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam
2014
Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ
2017
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
6/2020
Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
26/4/2021
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
12/11/2024
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
8/2025
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV