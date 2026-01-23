Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử ông Phạm Gia Túc, tân Ủy viên Bộ Chính trị

  • Thứ sáu, 23/1/2026 14:26 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, vào Bộ Chính trị.

Pham Gia Tuc Trung uong anh 1

Phạm Gia Túc

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sinh ngày 20/5/1965 tại Ninh Bình

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị

Trước 2014

Phó chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam

2014

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

2017

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

6/2020

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

26/4/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

12/11/2024

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

8/2025

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thanh Hà

