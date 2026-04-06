Tiểu sử ông Nguyễn Hồng Diên, tân Phó chủ tịch Quốc hội

  • Thứ hai, 6/4/2026 19:25 (GMT+7)
Nguyễn Hồng Diên

Phó chủ tịch Quốc hội

Sinh ngày 16/3/1965 tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nay là xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên)

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế, Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị

6/1992-2/1996

Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh

3/1996-12/2000

Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

12/2000-3/2003

Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

3/2003-2/2007

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư

2/2007-10/2010

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

10/2010-4/2018

Phó bí thư rồi Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

11/2011-3/2015

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

3/2015-7/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

4/2018-5/2020

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

7/2018-5/2020

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

5/2020

Phó ban Tuyên giáo Trung ương

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021

Bộ trưởng Công Thương

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Phó chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Hồng Diên Nguyễn Hồng Diên Quốc hội Phó chủ tịch Bộ trưởng Công thương

