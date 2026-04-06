Tiểu sử ông Nguyễn Hồng Diên, tân Phó chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Hồng Diên
Phó chủ tịch Quốc hội
Sinh ngày 16/3/1965 tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nay là xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV
Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế, Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị
6/1992-2/1996
Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh
3/1996-12/2000
Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh
12/2000-3/2003
Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình
3/2003-2/2007
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư
2/2007-10/2010
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình
10/2010-4/2018
Phó bí thư rồi Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình
11/2011-3/2015
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016
3/2015-7/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
4/2018-5/2020
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020
7/2018-5/2020
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021
5/2020
Phó ban Tuyên giáo Trung ương
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
4/2021
Bộ trưởng Công Thương
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Phó chủ tịch Quốc hội