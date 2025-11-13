Tiểu sử ông Nguyễn Đức Trung, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

|
NGUYỄN ĐỨC TRUNG
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Sinh ngày 21/3/1974 tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa
Thạc sĩ Kinh tế Chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị
12/1997-8/2003
Chuyên viên Vụ Thương mại và dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Nay là Bộ Tài chính)
8/2003-7/2007
Chuyên viên Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ (4/2005)
7/2007-3/2008
Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ
3/2008-10/2009
Phó vụ trưởng, Phó vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10/2009-4/2014:
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban cán sự Đảng (11/2009-4/2014); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015
4/2014-6/2016
Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020
7/2016-1/2019:
Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (nay là Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020
1/2019-2/2020
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020
3/2020-11/2024:
Phó bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
11/2024
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
11/2025
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội