Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử ông Nguyễn Đức Trung, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

  • Thứ năm, 13/11/2025 16:07 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Nguyễn Đức Trung, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Tieu su Nguyen Duc Trung anh 1
Tieu su Nguyen Duc Trung anh 2

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Sinh ngày 21/3/1974 tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa

Thạc sĩ Kinh tế Chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị

12/1997-8/2003

Chuyên viên Vụ Thương mại và dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Nay là Bộ Tài chính)

8/2003-7/2007

Chuyên viên Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ (4/2005)

7/2007-3/2008

Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ

3/2008-10/2009

Phó vụ trưởng, Phó vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/2009-4/2014:

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban cán sự Đảng (11/2009-4/2014); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015

4/2014-6/2016

Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020

7/2016-1/2019:

Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (nay là Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020

1/2019-2/2020

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020

3/2020-11/2024:

Phó bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

11/2024

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

11/2025

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Thanh Hà

Tiểu sử Nguyễn Đức Trung Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Hà Nội UBND Hà Nội bí thư Nghệ An Bộ Chính trị

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý