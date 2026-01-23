Tiểu sử ông Đoàn Minh Huấn, tân Ủy viên Bộ Chính trị

|
Đoàn Minh Huấn
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Sinh ngày 1971 tại Hà Tĩnh
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIV
Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng; Cao cấp Lý luận chính trị
Trước 3/2016
Giảng viên; Phó trưởng khoa, trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
1/2016
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I (nay là Học viện Chính trị khu vực I), Học viện CTGQG Hồ Chí Minh.
4/2016-8/2016
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
9/2016-6/2017
Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
7/2017-3/2019
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
4/2019-9/2020
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản
10/2020-12/2020
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
1/2021-12/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
1/2022-2/2023
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
3/2023-6/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
7/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
11/8/2025
Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV