Tiểu sử ông Đoàn Minh Huấn, tân Ủy viên Bộ Chính trị

  • Thứ sáu, 23/1/2026 15:31 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Đoàn Minh Huấn, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, vào Bộ Chính trị.

Đoàn Minh Huấn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sinh ngày 1971 tại Hà Tĩnh

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV

Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng; Cao cấp Lý luận chính trị

Trước 3/2016

Giảng viên; Phó trưởng khoa, trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

1/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I (nay là Học viện Chính trị khu vực I), Học viện CTGQG Hồ Chí Minh.

4/2016-8/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

9/2016-6/2017

Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

7/2017-3/2019

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

4/2019-9/2020

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản

10/2020-12/2020

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

1/2021-12/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

1/2022-2/2023

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

3/2023-6/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

7/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

11/8/2025

Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

