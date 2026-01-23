|
Võ Thị Ánh Xuân
Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước
Sinh ngày 8/1/1970 tại Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học; Cao cấp Lý luận chính trị
9/1992-7/1996
Giáo viên trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang
8/1996-7/2001
Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang
8/2001-8/2010
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
8/2010-10/2010
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang
11/2010-1/2013
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang
1/2011
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
2/2013-11/2013
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016
12/2013-10/2015
Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015
10/1/2015-9/2020
Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
7/2016
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang
24/9/2020
Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025
4/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ tịch nước
7/2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV
1/2023-3/2023
Quyền Chủ tịch nước
3/2023-3/2024
Phó chủ tịch nước
3/2024
Quyền chủ tịch nước lần thứ hai
23/1/2026
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV