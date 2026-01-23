Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử bà Võ Thị Ánh Xuân, tân Bí thư Trung ương Đảng

  Thứ sáu, 23/1/2026
  • 32 phút trước

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, vào Ban Bí thư khóa XIV.

Vo Thi Anh Xuan anh 1

Võ Thị Ánh Xuân

Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước

Sinh ngày 8/1/1970 tại Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học; Cao cấp Lý luận chính trị

9/1992-7/1996

Giáo viên trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang

8/1996-7/2001

Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

8/2001-8/2010

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

8/2010-10/2010

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

11/2010-1/2013

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang

1/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

2/2013-11/2013

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016

12/2013-10/2015

Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

10/1/2015-9/2020

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

7/2016

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang

24/9/2020

Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

4/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ tịch nước

7/2021

Đại biểu Quốc hội khóa XV

1/2023-3/2023

Quyền Chủ tịch nước

3/2023-3/2024

Phó chủ tịch nước

3/2024

Quyền chủ tịch nước lần thứ hai

23/1/2026

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

