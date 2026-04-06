Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử bà Nguyễn Thị Hồng, tân Phó chủ tịch Quốc hội

  Thứ hai, 6/4/2026 19:24 (GMT+7)
Nguyễn Thị Hồng

Phó chủ tịch Quốc hội

Sinh ngày 27/3/1968 tại quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử nhân Quản lý ngoại hối, Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Cao cấp lý luận chính trị

1/1991-11/1993

Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11/1993-4/1995

Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4/1995-4/2008

Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4/2008-7/2011

Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8/2011-1/2012

Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1/2012-8/2014

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8/2014

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương

11/2020 tới nay

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Phó chủ tịch Quốc hội

Thanh Hà

