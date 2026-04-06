Tiểu sử bà Nguyễn Thị Hồng, tân Phó chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Thị Hồng
Phó chủ tịch Quốc hội
Sinh ngày 27/3/1968 tại quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Cử nhân Quản lý ngoại hối, Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Cao cấp lý luận chính trị
1/1991-11/1993
Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11/1993-4/1995
Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4/1995-4/2008
Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4/2008-7/2011
Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8/2011-1/2012
Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1/2012-8/2014
Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8/2014
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương
11/2020 tới nay
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Phó chủ tịch Quốc hội