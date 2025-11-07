Tiểu sử bà Bùi Thị Minh Hoài, tân Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

|
Bùi Thị Minh Hoài
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Sinh ngày 1/12/1965 tại Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Thạc sĩ, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị
4/2006
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X;
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
12/2008
Phó chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam
1/2011-5/2018
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5/2018
Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
1/2021
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
4/2021
Trưởng Ban Dân vận Trung ương
16/5/2024
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
17/7/2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
4/11/2025
Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
7/11/2025
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam