Tiểu sử bà Bùi Thị Minh Hoài, tân Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

  Thứ sáu, 7/11/2025 15:41 (GMT+7)
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bùi Thị Minh Hoài

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sinh ngày 1/12/1965 tại Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Thạc sĩ, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị

4/2006

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X;
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

12/2008

Phó chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

1/2011-5/2018

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5/2018

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

1/2021

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021

Trưởng Ban Dân vận Trung ương

16/5/2024

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

17/7/2024

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

4/11/2025

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

7/11/2025

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thanh Hà

