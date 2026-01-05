Tiết lộ thời gian Tổng thống Maduro ra hầu toà tại New York

Theo thông báo từ Tòa án Quận phía Nam New York, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang vào trưa 5/1 theo giờ Mỹ, tức ngày 6/1 giờ Việt Nam.

Các thành viên Cơ quan Cảnh sát New York đã dựng rào chắn bên ngoài Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan, nơi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, dự kiến sẽ ra hầu tòa để đối mặt với các cáo buộc liên bang của Mỹ, tại quận Manhattan, thành phố New York ngày 4/1. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Toà án Quận phía Nam New York, Tổng thống Venezuela và phu nhân sẽ phải trình diện trước Thẩm phán Alvin K.Hellerstein tại Toà án Liên bang.

Trong khi đó, bà Cilia Flores, phu nhân của ông Maduro dự kiến cũng phải ra toà vào ngày 5/1. Hiện toà án chưa đưa thêm thông tin chi tiết về diễn biến vụ việc.

Ông Maduro và phu nhân hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ ở New York và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Việc nhà lãnh đạo Venezuela bị Mỹ bắt giữ đã làm dấy lên những bất ổn sâu sắc về tương lai chính trị của quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này.

Trong khi đó, tối 4/1 phát biểu khi trên đường trở về Washington sau kỳ nghỉ năm mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền nước này sẽ làm việc với các quan chức còn lại trong bộ máy của ông Maduro để trấn áp các mạng lưới buôn bán ma tuý và tái cấu trúc ngành dầu mỏ thay vì tổ chức một cuộc bầu cử ngay lập tức để lập ra một chính phủ mới.

Bên cạnh đó, ông Trump nói Mỹ sẽ gia tăng sức ép, thậm chí sẽ có một cuộc tấn công tiếp theo nếu Caracas không phối hợp trong việc trấn áp nạn buôn bán ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ.

Còn các quan chức cấp cao của chính quyền Venezuela vẫn tuyên bố tiếp tục nắm quyền và gọi việc Mỹ bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores là một vụ “bắt cóc”. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khẳng định chỉ có một tổng thống hợp pháp của Venezuela là Nicolás Maduro Moros và kêu gọi người dân không bị cuốn theo “những lời khiêu khích của kẻ thù”.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino, cáo buộc cuộc tấn công của Mỹ đã khiến binh sĩ, dân thường và “một phần lớn” lực lượng an ninh trung thành với ông Maduro thiệt mạng, đồng thời cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã được huy động để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.