Tiết lộ gây sốc về mức lương kỷ lục của Mbappe

Dù các con số chưa được công bố chính thức, những đồn đoán về thu nhập khủng mà Mbappé có thể nhận ở Real Madrid vẫn liên tục xuất hiện trên các mặt báo.

Theo L'Équipe, Mbappé ký hợp đồng 5 năm với Real Madrid, dù vậy mức lương hiện tại của anh được cho là thấp hơn nhiều so với hợp đồng "khủng" anh từng nhận từ PSG - lên tới 72 triệu euro mỗi mùa. Để bù đắp cho điều này, Real Madrid dành cho ngôi sao người Pháp một khoản thưởng ký kết hợp đồng khổng lồ trị giá 150 triệu euro, được chia đều trong 5 năm hợp đồng.

Đài SER sau đó đưa ra thông tin cụ thể hơn, khẳng định Mbappé là cầu thủ có thu nhập cao nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với 26 triệu euro mỗi mùa, vượt qua những ngôi sao hàng đầu như David Alaba (22,5 triệu euro) và Luka Modric (21,9 triệu euro). Nhưng mới đây, nhà báo Ramón Álvarez de Mon - một chuyên gia uy tín trong giới thể thao Tây Ban Nha - đã tiết lộ con số còn gây sốc hơn: Mbappé có thể nhận tới 36 triệu euro mỗi mùa, bao gồm lương cơ bản và các khoản thưởng ký hợp đồng.

Álvarez de Mon đi đến con số này bằng cách so sánh tổng quỹ lương của Real Madrid trong mùa giải trước và ước tính cho mùa giải hiện tại. Ông tiết lộ rằng Real Madrid chi khoảng 504 triệu euro cho quỹ lương mùa giải 2023/24, trong đó có 40 triệu euro là các khoản thưởng cho danh hiệu. Với kế hoạch mới, Real Madrid dự kiến cắt giảm chi phí lương xuống còn 482 triệu euro cho mùa giải 2024/25.

Để đạt được mục tiêu này, câu lạc bộ tiết kiệm được một phần đáng kể từ việc chia tay một loạt cầu thủ như Toni Kroos (20 triệu euro), Nacho (10 triệu euro), Joselu (2 triệu euro), và giảm một nửa mức lương của Luka Modric từ 24 triệu xuống còn 12 triệu euro. Thêm vào đó, quỹ lương đội bóng rổ của Madrid cũng giảm 4 triệu euro.

Với mức đãi ngộ hấp dẫn, Kylian Mbappé không chỉ là một trong những cầu thủ hàng đầu trên sân cỏ, mà còn giữ vị trí đắt giá nhất trong phòng thay đồ Real Madrid. Dù vậy, những đóng góp của cựu sao PSG tới nay chưa tương xứng với những gì được nhận.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.