Tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm giai đoạn 2027-2031

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đúng tiến độ

Sáng 4/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc cũng tham mưu nhiều đề án lớn, quan trọng về công tác xây dựng Đảng trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; kịp thời tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định; đồng thời sớm xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là việc cụ thể hóa một số chủ trương còn chậm; tiến độ, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng hội họp, ban hành văn bản nhiều, nội dung có chồng chéo, trùng lặp…

Thường trực Ban Bí thư lưu ý thời gian đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, vì thế, các cấp ủy tập trung rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm, tồn đọng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, có giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Trước hết, cần chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Các đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc bổ sung vào chương trình công tác, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm cụ thể, hoàn thành trước ngày 30/11.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, hoàn thành trước ngày 15/12; chủ động chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đúng tiến độ; chủ động xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc; tập trung hoàn thiện phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI, đưa vào vận hành chính thức trong toàn Đảng bộ trong tháng 12/2026, bảo đảm phục vụ thiết thực công tác quản lý, đánh giá cán bộ.

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