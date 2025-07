Tiền thưởng khổng lồ của Chelsea

Rạng sáng 9/7, tân binh Joao Pedro tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội bóng cũ, giúp Chelsea trở thành đội đầu tiên ghi tên vào chung kết.

Chiến thắng này mang lại cho câu lạc bộ Premier League khoản tiền thưởng lên tới 22,1 triệu bảng. Tổng tiền thưởng thành tích từ đầu giải của Chelsea cũng đã cán mốc 33,5 triệu bảng. Nếu tính thêm khoản phí cho các đội góp mặt tại giải năm nay, thầy trò HLV Enzo Maresca đã vượt mốc 60 triệu bảng tiền thưởng từ FIFA.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới gặp PSG hoặc Real Madrid, Chelsea sẽ nhận thêm gần 30 triệu bảng tiền thưởng, giúp đội kiếm gần 100 triệu bảng từ giải đấu trên đất Mỹ.

Số tiền thưởng này giúp Chelsea phần nào khỏa lấp những thương vụ chuyển nhượng trong mùa hè này. "The Blues" đã đem về 3 tân binh, bao gồm Liam Delap, Joao Pedro và Jamie Bynoe-Gittens, với tổng mức phí vào khoảng 130 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Chelsea mới chỉ thu về gần 20 triệu bảng khi thanh lý 3 cầu thủ gồm Kepa Arrizabalaga, Bashir Humphreys và Marcus Bertinelli.

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025™ sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 14/7.

