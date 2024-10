Tiền đạo vô danh ghi bàn hơn cả đội Man Utd

Chân sút 25 tuổi có 6 bàn sau 7 vòng đấu, thống kê ngang Cole Palmer (Chelsea) và thua mỗi Erling Haaland (10 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới. Một mình Mbeumo ghi 46% tổng số bàn của Brentford ở Ngoại hạng Anh mùa 2024/25.

Một điều thú vị rằng số pha lập công của Mbeumo hơn cả đội hình MU cộng lại từ đầu mùa (5 bàn). Không chân sút nào của MU ghi hơn 1 bàn. 5 cầu thủ lập công cho "Quỷ đỏ" bao gồm Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee và Alejandro Garnacho.

Mbeumo là công thần của Brentford khi gắn bó với CLB từ năm 2019, giúp đội thăng hạng lên chơi ở Ngoại hạng Anh vào mùa 2021/22. Ở mùa 2023/24, Mbeumo ghi 9 bàn trên mọi đấu trường.

Với MU, trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, thầy trò Erik ten Hag không ghi bàn nào. "Quỷ đỏ" hòa 2 và thua 1 trận. Lần gần nhất MU ghi ít bàn như vậy sau 7 trận đấu là ở mùa giải 1972/73. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải với vị trí thứ 18.

Sau trận hòa Aston Villa, cựu danh thủ Paul Scholes chỉ trích hàng công của đội bóng cũ, đặc biệt là tiền đạo Zirkzee: "Cậu ta đá vị trí gì vậy, số 9 hay 10? Cậu ấy có thể ghi 20 bàn không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ MU đang dựa nhiều vào hy vọng hơn là chất lượng và cũng đã chi rất nhiều tiền. Những lời chỉ trích sẽ tiếp tục gia tăng vì MU cần chiến thắng. Việc họ đang đứng thứ 14 là điều khó tin".

Trên bảng xếp hạng, Brentford đang đứng thứ 11 với 10 điểm sau 7 trận, trong khi MU xếp thứ 14 với 8 điểm. Hiệu số bàn thắng thua của Brentford cũng nhỉnh hơn đối thủ (0 so với -3). Theo Opta, MU đã trải qua mùa giải khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh (tính từ năm 1992).

