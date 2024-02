Thuyền bị đánh chìm khi chở 8 người ra biển câu cá thư giãn

7 người thuê một ngư dân dùng chiếc thuyền câu không số hiệu, giấy tờ để ra biển câu cá thư giãn và bị sóng lớn đánh chìm khiến 1 người mất tích.

Lực lượng chức năng nhiều giờ tìm kiếm người mất tích trên vùng biển Thuận An (TP Huế) nhưng đến nay chưa có kết quả. Ảnh: CTV.

Đến trưa 26/2, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tích cực phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ thuê thuyền câu cá thư giãn bị sóng đánh chìm trên biển.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 25/2, thuyền câu do ông Nguyễn Văn Sinh (trú phường Thuận An, TP.Huế) làm chủ chở thuê 7 người đi câu cá trên biển gồm: Lê Ngọc Anh D. (trú phường Xuân Phú, TP Huế), Đặng Văn L. (trú phường Thuận Hoà, TP Huế), Lê Th. (trú đường Nhật Lệ, TP Huế), Nguyễn Đức H. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế), Nguyễn Văn Kh. (trú đường Tôn Thất Thiệp, TP Huế), Nguyễn Văn D. (trú đường Duy Tân, TP Huế) và Trần Quốc N. (SN 1976, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế).

Đến 17h15 cùng ngày, thuyền quay trở về bờ, khi vào đến khu vực cửa Thuận An thì bị sóng đánh chìm. Sau khi thuyền bị chìm, chủ thuyền Nguyễn Văn Sinh cùng 6 người bơi được vào bờ, riêng anh Trần Quốc N. mất tích. Đến nay sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh N. Ngoài ra, trong 7 người bơi được vào bờ, hiện 1 người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An cho hay, thuyền của ông Nguyễn Văn Sinh trong quá trình chở người ra biển câu cá thư giãn đã không trình báo với lực lượng chức năng, thuyền này cũng không có số hiệu, không có các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Thuận An (TP. Huế) cho biết, lực lượng của phường vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích của một sinh viên đang theo học tại một đại học ở Thừa Thiên - Huế. Nạn nhân được xác định là P.X.T. (SN 2003, trú tại tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 25/2, em T. cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế). Tuy nhiên, đến 17h30, nhóm bạn phát hiện T. mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu và mọi người tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.