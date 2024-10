Thuê nhà nguyên căn - giải pháp nhà ở dành cho các hộ gia đình

Nhà ở nguyên căn là lựa chọn hợp lý cho các hộ gia đình hoặc nhóm bạn bè có nhu cầu thuê ở với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Gò Vấp là quận có mật độ dân số cao của TP.HCM. Điều này dẫn đến khan hiếm nguồn cung nhà ở có vị trí hợp lý và giá tốt. Thị trường cho thuê nhà nguyên căn Gò Vấp thường xuyên trong trạng thái "hết hàng", nhất là khi tình hình kinh tế suy thoái và giá nhà ở tăng cao khiến nhiều người dè chừng việc xuống tiền mua nhà ở.

Thuê nhà nguyên căn có những lợi ích gì?

Tìm kiếm loại hình cho thuê nhà nguyên căn Gò Vấp là nhu cầu lớn của các hộ gia đình từ hai thế hệ hoặc các nhóm sinh viên có nhu cầu ở ghép. Gò Vấp thuộc khu vực phía bắc nội thành TP.HCM, nơi có dân số ghi nhận năm 2024 đạt 676.899 người, mật độ dân số đạt 34.308/km2.

Mặt khác, Gò Vấp còn là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao tại cửa ngõ phía bắc thành phố. Vị trí thuận lợi tiếp giáp nhiều quận trung tâm như quận 12, Tân Bình, Bình Thạnh và nhiều con đường nối ra tỉnh lộ khác. Đây cũng là lý do khiến dân cư di chuyển đến khu vực quận Gò Vấp sinh sống và làm việc ngày càng đông đúc.

Về ưu điểm, thuê nhà nguyên căn Gò Vấp rất tiện lợi dành cho hộ gia đình có ý định định cư lâu dài. Loại hình nhà riêng quận Gò Vấp cũng có đa dạng số phòng và mức giá thuê phù hợp với kinh tế của người thuê. Trung bình giá thuê sẽ dao động từ 8 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tháng. Theo chuyên trang batdongsan.com, so với giá cho thuê nhà nguyên căn quận 12, quận Gò Vấp có mức giá trung bình cao hơn. Tuy nhiên, nếu chọn ở quận Gò Vấp, cư dân sẽ được hưởng những tiện ích sẵn có đa dạng.

Theo batdongsan.com, nhu cầu thuê nhà nguyên căn tại Gò Vấp luôn cao.

Xung quanh quận Gò Vấp có mạng lưới chợ và siêu thị dày đặc, một số ngôi chợ lớn và truyền thống như chợ Hạnh Thông Tây, chợ Thạch Đà, chợ An Nhơn... giúp thúc đẩy giao thương mua bán của khu vực. Nếu có nhu cầu mua sắm và giải trí đa dạng hơn, hệ thống TTTM và siêu thị tại đây sẽ đáp ứng cư dân. Một số trung tâm thương mại và siêu thị mà cư dân có thể tìm thấy tại khu vực Gò Vấp có thể kể đến Vincom Plaza Gò Vấp, Co.opmart Gò Vấp, Saigon Mall Gò Vấp, Vincom Plaza Quang Trung, Big C Gò Vấp…

Ngoài phục vụ nhu cầu mua sắm và giải trí, quận Gò Vấp còn có hệ thống giáo dục chuyên sâu dành cho các cấp. Các trường đại học, cao đẳng trọng điểm của khu vực như ĐH Mở TP.HCM - cơ sở Nguyễn Kiệm, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Nội vụ Hà Nội, Cao đẳng Y Dược Hồng Đức... Các hệ thống khám chữa bệnh túc trực 24/7 như Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Hồng Đức III, Bệnh viện quận Gò Vấp...

Cư dân Gò Vấp được hưởng những tiện ích sẵn có đa dạng trong khu vực.

So với các hình thức như thuê chung cư hay phòng trọ, thuê nhà nguyên căn Gò Vấp giúp gia đình có cảm giác riêng tư hơn. Nhà nguyên căn mang đến sự thoải mái và tự do trong việc sử dụng không gian mà không bị giới hạn. Gia đình có thể thoải mái sinh hoạt, tổ chức tiệc gia đình hay sự kiện nhỏ mà không sợ làm phiền người khác. Ngoài ra, nếu muốn kinh doanh tại nhà, thuê nhà nguyên căn sẽ giúp tối ưu chi phí đáng kể. Người thuê cũng có thể tự do sửa chữa, trang trí không gian theo ý muốn.

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng thuê nhà nguyên căn

Khi thuê nhà nguyên căn, người thuê cần xem xét, cân nhắc nhiều lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Có thể cân nhắc xem nhà vào những ngày mưa hoặc triều cường để biết chính xác hiện trạng ngôi nhà và môi trường xung quanh. Các thiết nội thất kèm theo (nếu có) cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Phát hiện bất kỳ hỏng hóc hoặc hao mòn nào, người thuê cần ghi nhận lại và yêu cầu chủ nhà xác nhận vào biên bản bàn giao nhà để tránh việc phải chịu trách nhiệm đền bù trong tương lai.

Hợp đồng thuê nhà nguyên căn thường kéo dài từ 1 đến 3 năm, việc tăng giá thuê cần được thỏa thuận rõ ràng ngay khi ký hợp đồng, tránh việc phải trả thêm một khoản tiền thuê lớn khi chủ nhà quyết định tăng giá thuê đột ngột. Tốt nhất, hai bên nên ghi rõ tỷ lệ tăng giá thuê trong hợp đồng để có sự chuẩn bị tài chính phù hợp.

Hiện nay, với phân khúc thuê 8-10 triệu đồng, người thuê có thể tìm được các căn có diện tích từ 30 đến 70m2 tại các tuyến đường như Huỳnh Văn Nghệ, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Quang Trung... Mức giá này cũng có sự tương đồng với phân khúc cho thuê nhà nguyên căn quận 7 thời điểm hiện tại.