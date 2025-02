Thực tế đắng lòng từ tiền đạo triệu USD Nunez

Liverpool bước vào trận đấu với Villa trong một bối cảnh căng thẳng khi cuộc đua vô địch Premier League đang trở nên khốc liệt. Những trận đấu như thế này luôn rất quan trọng đối với đội bóng của Arne Slot, nhưng thay vì mang về ba điểm, Liverpool chỉ có được trận hòa 2-2 thất vọng.

Đáng chú ý nhất trong trận đấu là tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Darwin Nunez, điều này không chỉ khiến các CĐV Liverpool thất vọng mà còn khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của tiền đạo người Uruguay trong đội hình hiện tại.

Phút 64 của trận đấu, Dominik Szoboszlai thực hiện đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải, đưa bóng vào khu vực cấm để Nunez có cơ hội dứt điểm trước khung thành rộng mở của Villa. Với một tiền đạo hàng đầu, đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, thay vì ghi bàn, Nunez sút bóng lên khán đài Holte End, khiến cả đội và các CĐV Liverpool phải ngỡ ngàng.

Đây không phải lần đầu tiên Nunez bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn dễ dàng. Trước đó, Diogo Jota có một pha chuyền bóng cho Mohamed Salah, và không ai nghi ngờ rằng bàn thắng sẽ đến. Nhưng khi Nunez nhận bóng từ Szoboszlai, với khung thành mở rộng trước mặt, kỳ vọng của mọi người đều thấp đi, và cuối cùng, điều tồi tệ xảy ra.

Sau trận đấu, Virgil van Dijk, đội trưởng của Liverpool, phát biểu một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự thất vọng: “Chúng tôi đáng lẽ phải ghi được bàn thứ ba”. Câu nói này phản ánh sự bất lực mà không chỉ các CĐV, mà chính các đồng đội của Nunez cũng cảm thấy.

Các chuyên gia bóng đá thì thẳng thắn hơn nhiều. Robbie Fowler, bình luận viên của TNT Sports, không ngần ngại chỉ trích: “Đó là pha bỏ lỡ cực kỳ tệ, có thể coi là một trong những pha bỏ lỡ tồi tệ nhất năm nay. Đường chuyền của Szoboszlai là tuyệt vời, nhưng Nunez lại sút ra ngoài từ khoảng cách không thể bỏ lỡ”.

Dù là tiền đạo giàu tiềm năng và đã có những pha ghi bàn đẹp mắt, các con số cho thấy Nunez đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2022, tiền đạo người Uruguay ghi được 24 bàn trong 86 trận đấu tại Premier League, tức trung bình 1 bàn mỗi 193 phút. Một thống kê không tệ, nhưng vấn đề lớn là hiệu quả của Nunez trong việc tận dụng cơ hội.

Trong suốt thời gian thi đấu tại Premier League, Nunez có tổng cộng 38 bàn thắng kỳ vọng (xG), nhưng thực tế anh bỏ lỡ 14 cơ hội ghi bàn. Cơ hội bỏ lỡ trước Villa có giá trị xG lên đến 0.89, là một trong những tình huống dễ dàng mà một tiền đạo hàng đầu không nên bỏ lỡ.

Tỷ lệ chuyển đổi xG của Nunez hiện tại chỉ đạt 63.3%, thấp nhất trong số 31 cầu thủ đã ghi ít nhất 20 bàn tại Premier League kể từ khi anh gia nhập Liverpool. Điều này không chỉ khiến các CĐV lo ngại mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng của Nunez trong việc duy trì phong độ ghi bàn ổn định.

Các con số này còn cho thấy Nunez không phải là trường hợp đơn lẻ trong những pha bỏ lỡ cơ hội. Các cầu thủ như Kai Havertz (76%) và Nicolas Jackson (71%) cũng nằm trong nhóm những người bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng tỷ lệ của Nunez vẫn thấp hơn nhiều. Điều này cho thấy rằng, mặc dù Nunez tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, anh lại gặp khó khăn trong việc chuyển hóa chúng thành bàn thắng thực sự.

Nunez được biết đến như một tiền đạo nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có khả năng tạo ra những pha dứt điểm ấn tượng. Tuy nhiên, hình ảnh của anh trong mắt nhiều người lại là một tiền đạo đầy nhiệt huyết nhưng thiếu chính xác. Đúng là cựu sao Benfica có những pha lập công đáng chú ý, nhưng cũng không thiếu những tình huống mà anh bỏ lỡ các cơ hội dễ dàng, khiến đội bóng phải tiếc nuối.

Nunez có thể xem mình là một cầu thủ đầy tiềm năng, và anh thể hiện sự kiên cường khi đăng tải trên Twitter sau trận đấu với Villa: “Ba tuần trước tôi không phải là người giỏi nhất, và giờ tôi cũng không phải là người tệ nhất. Nếu tôi ngã, tôi sẽ đứng dậy. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho đến ngày cuối cùng tôi ở đây tại Liverpool”. Đó là sự tự tin mà các tiền đạo hàng đầu cần phải có.

Tuy nhiên, vấn đề lớn là sự thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm. Nunez đang tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng để đội bóng có thể đạt được những mục tiêu lớn như vô địch Premier League hay Champions League, anh cần cải thiện khả năng chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng. Nếu Nunez không thể duy trì sự chính xác trong các pha dứt điểm, Liverpool sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Dù có những pha bỏ lỡ đáng tiếc, Nunez vẫn còn những điểm mạnh rất đáng chú ý. Thực tế cho thấy rằng việc tích lũy cơ hội ghi bàn là điều quan trọng hơn việc chỉ dựa vào hiệu suất chuyển hóa. Các cầu thủ ghi bàn hàng đầu như Erling Haaland và Mohamed Salah đạt được thành tích ấn tượng nhờ vào việc liên tục tạo ra cơ hội và tận dụng chúng khi có thể.

Nunez đang ở trong tình huống tương tự, khi anh luôn tạo ra các cơ hội ghi bàn. Việc cải thiện tỷ lệ chuyển đổi sẽ giúp chân sút người Uurguay đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai.

Hơn nữa, với sự cải thiện về mặt kỹ thuật và tiếp tục làm việc chăm chỉ, Nunez có thể cải thiện khả năng dứt điểm của mình. Sự nghiệp của một tiền đạo không chỉ được định đoạt bởi một mùa giải mà còn là cả quá trình phát triển lâu dài. Nếu Nunez có thể cải thiện khả năng ghi bàn và duy trì sự ổn định, anh sẽ trở thành một tài sản vô giá cho Liverpool trong các cuộc đua danh hiệu.

Trong một mùa giải đầy cam go, nơi mà mỗi điểm số đều rất quan trọng, Liverpool cần sự hiệu quả từ hàng công của mình. Nunez có khả năng, nhưng để đội bóng có thể vươn tới đỉnh cao, anh cần phải cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Với sự quyết tâm và cải thiện kỹ năng dứt điểm, Nunez hoàn toàn có thể trở thành tiền đạo chủ lực giúp Liverpool đạt được những mục tiêu lớn trong tương lai.

