Thực phẩm giúp tăng cường sinh lý tốt nhất

Sâm maca: Là loại rau thường được nghiền thành bột để rắc vào món ăn hoặc làm sinh tố. Bột maca còn được gọi là “Viagra của siêu thực phẩm”. Trong nghiên cứu được đăng trên First International Journal of Andrology, nhóm nam giới bị rối loạn cương dương đã sử dụng maca trong 12 tuần. Kết quả cho thấy ham muốn tình dục và sức khỏe tình dục tổng thể của họ đã được cải thiện. Một nghiên cứu khác trên những phụ nữ sau mãn kinh giảm ham muốn tình dục do sử dụng thuốc chống trầm cảm, kết quả cho thấy có sự liên hệ tích cực giữa sử dụng maca và tăng ham muốn tình dục. Ảnh: Nature Superfoods.