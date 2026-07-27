Thực hư chuyện trẻ dưới 16 tuổi bị cấm đăng bài trên mạng xã hội

Đề xuất sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP không cấm trẻ dưới 16 tuổi đăng bài hay bình luận trên mạng xã hội, mà tăng trách nhiệm của các nền tảng và người giám hộ.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP đề xuất các biện pháp bảo vệ trẻ trên không gian mạng. Ảnh: Pexels.

Vừa qua, đề xuất dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, việc một số thông tin được chia sẻ với các tiêu đề như "cấm trẻ em dưới 16 tuổi đăng bài, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội" đã dẫn đến cách hiểu chưa chính xác về bản chất của quy định.

Thực tế, dự thảo không đặt ra lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội hay thực hiện các hoạt động như đăng bài, bình luận hoặc chia sẻ nội dung. Quy định này hướng đến việc tăng trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong quản lý tài khoản trẻ em và xây dựng môi trường trực tuyến an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Theo đó, các nền tảng cung cấp dịch vụ phải có chính sách, biện pháp kỹ thuật và nỗ lực thực tế để nhận diện, quản lý tài khoản của người dùng là trẻ em.

Đây được xem là tiền đề để các nền tảng có thể phân loại, kiểm soát và cung cấp nội dung phù hợp, thay vì coi trẻ em đơn thuần là những "người dùng nhỏ tuổi" như hiện nay.

Quy định cũng không hạn chế quyền tiếp cận thông tin hay các tiện ích trên không gian mạng của trẻ em. Mục tiêu là buộc các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp cung cấp nền tảng, thực hiện nhiều biện pháp hơn nhằm bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, an toàn và phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Bên cạnh đó, dự thảo nhấn mạnh vai trò giám hộ khi trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong các hoạt động học tập hoặc sử dụng Internet, trẻ cần có sự hướng dẫn, giám sát của cha mẹ, người giám hộ hoặc giáo viên để bảo đảm việc tiếp cận và chia sẻ thông tin diễn ra an toàn.

Về cơ sở pháp lý, quy định xác định các nền tảng mạng xã hội là chủ thể chịu sự điều chỉnh trực tiếp. Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2025 đã từng quy định trẻ em có quyền tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí trên không gian mạng, đồng thời được bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định khi trẻ em sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng, cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký tài khoản bằng thông tin của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ truy cập, đăng tải và chia sẻ.

Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet và mạng xã hội, Luật An ninh mạng 2025 quy định nhiều trách nhiệm, gồm kiểm soát nội dung để không gây nguy hại hoặc xâm hại trẻ em; ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin độc hại; xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phát hiện và xử lý nội dung xâm hại trẻ em...

Ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, Luật cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cha mẹ, người giám hộ, giáo viên và những người có liên quan cùng phối hợp bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, đồng thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gây nguy hại hoặc xâm phạm quyền trẻ em.

Nhìn chung, bản chất của đề xuất không phải là cấm trẻ dưới 16 tuổi đăng bài trên mạng xã hội, mà là tăng trách nhiệm của các nền tảng, gia đình và các chủ thể liên quan trong việc bảo vệ trẻ em, bảo đảm các em được sử dụng không gian mạng một cách an toàn, phù hợp và đúng với các quyền đã được pháp luật quy định.