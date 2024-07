Thực hư chiếc giường 'chống sex' ở Olympic Paris

Những chiếc giường làm từ bìa cứng được lựa chọn vì tính thân thiện với môi trường, chứ không phải để ngăn cản các vận động viên quan hệ tình dục, ban tổ chức Olympic cho biết.

Ban tổ chức Olympic Paris phủ nhận thông tin sử dụng giường "chống sex".

Những chiếc giường làm từ giấy bìa cứng nổi tiếng tại Olympic Tokyo 2020 đang quay trở lại Thế vận hội Paris 2024.

Một video TikTok được tài khoản chính thức của Olympic đăng tải gần đây giải thích rằng những chiếc giường này "bền vững" và vật liệu "được sản xuất 100% tại Pháp". Những chiếc giường này được ghép từ 3 phần bìa, cho phép vận động viên lựa chọn đồ cứng và tùy chỉnh độ dài để phù hợp với kích thước cơ thể. Sau Olympic, những chiếc giường này sẽ được tái chế hoàn toàn.

Lý do sử dụng giường làm từ bìa cứng

Loại giường này lần đầu tiên phổ biến vào năm 2021, khi VĐV điền kinh người Mỹ Paul Chelimo đăng một bài viết trên X, nói rằng những chiếc giường này "nhằm mục đích tránh sự thân mật giữa các vận động viên".

"Giường chỉ có thể chịu được sức nặng của một người để tránh những tình huống ngoài thể thao. Lúc này, tôi sẽ phải bắt đầu tập ngủ trên sàn; vì nếu giường của tôi bị sập thì tôi sẽ tiêu đời", Chelimo đã viết vào thời điểm đó.

Khi các vận động viên đến Paris khi Thế vận hội khai mạc vào ngày 26/7 - họ cũng có cơ hội tự mình thử nghiệm những chiếc giường làm từ bìa cứng một lần nữa.

VĐV thể dục dụng cụ người Ireland Rhys McClenaghan đã đăng một video trên Instagram vào ngày 20/7, trong đó anh nhảy lên, thực hiện động tác nhào luôn, chống đẩy để kiểm tra độ chắc chắn của chiếc giường.

Giường dành cho một người tại làng vận động viên.

VĐV nhảy cầu người Anh Tom Daley cũng đã review chiếc giường trong một video khác trên Instagram vào ngày 22/7.

VĐV đua thuyền vượt thác người Mỹ Evy Leibfarth cũng đã đăng một video lên TikTok vào ngày 22/7 và xác nhận các vận động viên đang ngủ trên chiếc giường đặc biệt.

Sau khi các đoạn clip này trở nên viral, các quan chức Olympic đã nhanh chóng vào cuộc để bác bỏ tin đồn về chiếc giường "chống quan hệ tình dục". Mặc dù được làm bằng bìa cứng, những chiếc giường tại làng vận động viên ở Olypmic Paris năm nay được lựa chọn vì tính thân thiện với môi trường, chứ không phải để ngăn cản các vận động viên quan hệ tình dục, ban tổ chức cho biết.

"Chúng tôi biết giới truyền thông đã rất thích thú với câu chuyện này kể từ Olympic Tokyo 2020, nhưng đối với Paris 2024, việc lựa chọn những chiếc giường này cho Làng Olympic và Paralympic chủ yếu liên quan đến tham vọng lớn hơn là đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường và khả năng tái chế các thiết bị", người phát ngôn của Olympic Paris nói với AFP.

Chuẩn bị 220.000 bao cao su

Phần đế giường được làm từ bìa cứng tái chế, nhưng người sáng lập công ty sản xuất Airweave, Motokuni Takaoka, đã tự mình kiểm tra độ bền của giường và nhấn mạnh rằng chúng "có thể chịu được sức nặng của nhiều người".

Người phát ngôn của Thế vận hội Paris nhấn mạnh rằng "chất lượng của đồ nội thất đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chúng chắc chắn, thoải mái và phù hợp với tất cả vận động viên sử dụng, cũng như những người có nhiều vóc dáng khác nhau - từ vận động viên thể dục dụng cụ đến võ sĩ judo".

Giường Airweave dạng ghép có thể tùy chỉnh để phù hợp với kích thước cơ thể dài và lớn, với nệm làm từ sợi nhựa có nhiều mức độ cứng khác nhau.

Giường dạng ghép có thể điều chỉnh kích thước.

Sau Thế vận hội, khung giường sẽ được tái chế trong khi nệm và gối sẽ được tặng cho các trường học hoặc hiệp hội.

Các vận động viên sẽ ngủ trên những chiếc giường đơn, 2-3 người trong một phòng, tại Làng Olympic, một khu phức hợp mới xây dựng gần sân vận động điền kinh chính ở vùng ngoại ô Paris.

Cuối tháng 5, New York Post đăng bài viết có tiêu đề 'Anti-sex' beds have arrived at Paris Olympics (tạm dịch: Giường "chống sex" đã xuất hiện tại Thế vận hội Paris). Thông tin này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đôi khi bị chính các vận động viên thổi phồng.

Ban tổ chức Olympic Tokyo cũng từng phủ nhận thông tin này. Trong đại dịch Covid-19, ban tổ chức đã khuyến khích các vận động viên "tránh các hình thức tiếp xúc vật lý không cần thiết". Nhưng chiếc giường làm từ bìa cứng được lựa chọn chủ yếu vì chúng thân thiện hơn với môi trường.

Hồi tháng 3, Laurent Dalard, người phụ trách sơ cứu và dịch vụ y tế tại Olympic Paris 2024, cho biết khoảng 200.000 bao cao su dành cho nam và 20.000 bao cao su dành cho nữ sẽ được cung cấp tại làng vận động viên trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.