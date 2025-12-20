Thủ tướng: Xây dựng một xã hội số văn minh, 'không để ai lại phía sau'

Sáng 20/12, tại Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III với chủ đề Phát triển kinh tế số xã hội số toàn diện, bao trùm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 tổ chức sáng 20/12. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Xác định kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn; nâng cao chất lượng sống, bình đẳng tiếp cận dịch vụ, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy bản sắc văn hóa trên môi trường số; với tinh thần "kinh tế số là động lực, xã hợp số là nền tảng, con người làm trung tâm".

Thủ tướng cho rằng, thời gian qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định rõ: phát triển kinh số, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số và tại Nghị quyết 57 cũng xác định kinh tế số, xã hội số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển, từ đó ban hành nhiều luật, nghị quyết.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành dự Diễn đàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng, mục tiêu của Diễn đàn không dừng lại ở việc tổng kết, đánh giá mà cùng nhau thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, xã hội số trong những năm tới, cần đánh giá thẳng thắn, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về thực trạng phát triển kinh số, xã hội số của Việt Nam thời gian vừa qua, kết quả nổi bật, chỉ rõ Việt Nam đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, từ đó định hướng được hướng đi.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế số, xã hội số. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế số, xã hội số; đặc biệt bài học từ các tập đoàn công nghệ lớn, các địa phương đi đầu để nhân rộng mô hình thành công của các doanh nghiệp, địa phương. Đồng thời, nhận diện rõ tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắt, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế và cơ chế chính sách để phát triển các dịch vụ số xuyên biên giới, sở hữu trí tuệ, đảm bảo an ninh mạng, v.v..

Thủ tướng cũng đề nghị xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới để kinh tế số thực sự thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế, trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, môi trường, thiên tai, dịch bệnh.... để khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu; cần những cơ chế đặc thù để Việt Nam trở thành "cái nôi" của khởi nghiệp sáng tạo và phát triển công nghệ mới; để xây dựng một xã hội số văn minh, bao trùm "không để ai lại phía sau". Đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội như đầu tư công đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI, hợp tác công tư....

Thủ tướng và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị xây dựng chương trình về kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện Việt Nam, để Việt Nam tiến cùng, bắt kịp và vượt lên trong phát triển kinh tế số, xã hội số, trong kỷ nguyên mới.