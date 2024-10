Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc chuyến dự Hội nghị BRICS mở rộng

Trưa 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, từ ngày 23-24/10 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024.

Hội nghị BRICS và BRICS mở rộng có lãnh đạo 36 quốc gia, vùng lãnh thổ và 6 tổ chức quốc tế tham dự. Trong đó có 22 đoàn có đại diện ở cấp cao nhất, cấp nguyên thủ quốc gia. Cùng với Hội nghị BRICS và BRICS mở rộng, tại Kazan dịp này có hàng chục sự kiện liên quan được tổ chức.

Trong gần 40 giờ từ lúc đặt chân đến và rời thành phố Kazan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc, với 25 hoạt động.

Ngoài tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị BRICS, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song phương với hơn 30 Trưởng đoàn, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ; Tổng thống Kazakhstan, Tổng thống Turkmenistan; Tổng thống Belarus; Tổng thống Uzbekistan; Tổng thư ký Liên hợp quốc; Chủ tịch Hội đồng Uỷ ban Kinh tế Á-Âu…

Trong lần đầu tiên tới nước Nga trên cương vị mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp Phó Thủ tướng cùng nhiều bộ trưởng và các tập đoàn lớn của Nga để thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số giáo dục đào tạo, văn hóa và du lịch...

Chuyến công tác tham dự Hội nghị BRICS mở rộng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương; tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và các nước; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; làm gia tăng độ tin cậy, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước, trong khu vực và quốc tế.

