Nhấn mạnh yêu cầu huy động nguồn lực lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ DN, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 19/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc và kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác thi đua - khen thưởng đã có những đổi mới thực chất, hiệu quả, nhất là trong hoạt động của Hội đồng, tổ chức thực hiện, có sự vào cuộc khá toàn diện của các cấp, các ngành.

Công tác khen thưởng đi vào thực chất hơn, đúng đối tượng, đúng trọng tâm, đúng ngành, đúng lĩnh vực, tạo quyết tâm và tinh thần chủ động, sáng tạo để thi đua mạnh mẽ hơn, tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại: Ở một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức; chưa chủ động phát hiện, khơi dậy và lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cũng lưu ý về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để xác định những vấn đề cần tăng cường, xử lý cho địa phương, cơ sở về nhân lực, cán bộ, nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất…

"Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng, các bộ, ngành, cơ quan triển khai ngay những nhiệm vụ đã thống nhất, tạo chuyển biến thực chất trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2027.